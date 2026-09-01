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Moradabad News: अच्छे शिक्षक के चुनाव के लिए छात्रों ने किया मतदान

Tue, 01 Sep 2026 02:29 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Tue, 01 Sep 2026 02:29 AM IST
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Students voted to select a good teacher.
बिलारी। क्षेत्र के एसबीएस सीनियर सैकेंड्री स्कूल हाथीपुर में सोमवार सुबह अच्छे शिक्षक के चुनाव के लिए बड़ी संख्या में छात्रों ने मतदान किया।
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पांच सितंबर को होने वाले शिक्षक सम्मान समारोह में स्कूल के अच्छे शिक्षकों को सम्मानित किया जाना है। छात्र लोकतंत्र और वोटिंग प्रक्रिया को समझे तथा अपने पसंदीदा शिक्षक को अपनी मर्जी के अनुसार चुनें इसी उद्देश्य को लेकर एसबीएस स्कूल में सोमवार सुबह मतदान प्रक्रिया हुई। कक्षा छह से लेकर कक्षा आठ तक तथा कक्षा नौ से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों को तीन-तीन अच्छे शिक्षकों को चुनने हेतु मतदान करने के लिए अलग-अलग मतदान केंद्र बनाए गए। छात्र वोटर के रूप में लाइन में लगे और अपने पसंदीदा शिक्षक का नाम बताकर उसे अपना वोट दिया।




लाइन में लगे छात्रों की आपस में इतनी दूरी बनाई गई कि एक छात्र को दूसरे छात्र की राय का पता न चल पाए। वोटिंग करने वाले प्रत्येक छात्र की उंगली पर काली स्याही का निशान लगाया गया ताकि वह दोबारा वोटिंग को न आए। यह पूरी मतदान प्रक्रिया एसबीएस स्कूल के प्रधानाचार्य संयोग वशिष्ठ के निर्देशन में पूरी हुई। मतदान में स्कूल के कुल 450 छात्रों ने भाग लिया। मतदान करने के दौरान छात्रों के बीच उत्साह का माहौल बना रहा।
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