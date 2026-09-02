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Moradabad News: मंडल स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में कांठ के खिलाड़ी छात्रों का रहा दबदबा

Wed, 02 Sep 2026 02:31 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Wed, 02 Sep 2026 02:31 AM IST
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Student wrestlers from Kanth dominated the divisional-level wrestling competition.
कांठ। नगर स्थित महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज के खिलाड़ी छात्रों ने मंडल स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान बनाया है। छात्रों ने अपने-अपने भाग वर्ग में मेडल जीते हैं।
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मंगलवार को दयानंद इंटर कॉलेज के खेल शिक्षक पदम सिंह ने बताया कि हैबिट इंटर कॉलेज मुरादाबाद में आयोजित मंडल स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में उनके विद्यालय के अपना दबदबा कायम रखा। परिणामस्वरूप अंडर-17 जूनियर वर्ग की ग्रीको रोमन कुश्ती में 12वीं के छात्र नकुल चौहान ने 60 किलोग्राम भार वर्ग व अभिजीत बिश्नोई ने 65 किलोग्राम भार में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल, 48 किलोग्राम भार वर्ग में दीक्षित ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं अंडर-19 सीनियर वर्ग की ग्रीको रोमन कुश्ती में 12वीं के छात्र कुश बिश्नोई ने 77 किलोग्राम भार वर्ग, दीपक कुमार ने 88 किलोग्राम में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
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वहीं 60 किलोग्राम भार वर्ग में दीपांशु ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। खेल शिक्षक ने बताया कि मंडल स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के सभी विजयी खिलाड़ी 21 से 25 सितंबर तक गोरखपुर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। कॉलेज प्रधानाचार्य मदन सिंह ने सभी खिलाड़ियों व खेल शिक्षक को उनकी उपलब्धि के लिए उत्साहवर्धन किया है। मंगलवार को इनके कॉलेज पहुंचने पर स्वागत और सम्मान किया गया। इस अवसर पर अतवीर सिंह त्यागी, अखिलेश कुमार बिश्नोई, दीपक सिंह, गौरव कुमार, अरविंद कुमार शर्मा, पीतांबर सिंह, ओमप्रकाश सिंह, निशिकांत पाठक, सुंदर सिंह, इंद्रपाल सिंह, हरीश चंद्र तिवारी आदि रहे।
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