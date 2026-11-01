Moradabad News: शहर के लगेंगे छह पटाखा बाजार... 70.30 लाख में हुए नीलाम

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दिवाली पर शहर में छह स्थानों पर पटाखों का बाजार लगाया जाएगा। इसमें राजकीय पॉलीटेक्निक कम्पाउंड कांठ रोड, मंडी समिति आरएफसी गोदाम के सामने रिक्त मैदान, बुद्धि विहार में सर्किट हाउस के पीछे रिक्त मैदान उत्तरी भाग, बुद्धि विहार में सर्किट हाउस के पीछे रिक्त मैदान दक्षिणी भाग और आरटीओ ऑफिस के पास ट्रांसपोर्ट नगर का मैदान शामिल है।शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में पटाखों की नीलामी हुई। इसमें 250 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। बोली में शामिल होने के लिए एक लाख रुपये का चालान कटवाना पड़ा। शाम पांच बजे के बाद बोली शुरू हुई। ट्रांसपोर्ट नगर को छोड़कर बाकी पांच बाजारों के मारामारी रही। हर बाजार के लिए 50 से 60 लोग बोली में शामिल हुए। बुद्धि विहार उत्तरी के लिए सबसे महंगी बोली लगी। यह बाजार 19 लाख रुपये में नीलाम हुई। जबकि दूसरी सबसे महंगी बोली 13.50 लाख रुपये पटाखा बाजार मंडी समिति की लगी।ट्रांसपोर्टनगर पटाखा बाजार के लिए सबसे कम तीन लोग बोली में शामिल हुए। यह बाजार सिर्फ 1.10 लाख रुपये में नीलाम हुआ। देर शाम तक नीलामी प्रक्रिया चली।000पटाखा बाजार की नीलामी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। रविवार दोपहर 12 बजे तक नीलामी की राशि जमा की जाएगी। - युवराज सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट000कहां का बाजार कितने में हुआ नीलामपटाखा बाजार सोनपुर रामचौक : 10.80 लाख रुपयेपटाखा बाजार मंडी समिति एफसीआई गोदाम के पास : 13.50 लाख रुपयेपटाखा बाजार राजकीय पॉलीटेक्निक कांठ रोड : 12.50 लाख रुपयेपटाखा बाजार बुद्धि विहार दक्षिण : 13.40 लाख रुपयेपटाखा बाजार बुद्धि विहार उत्तरी : 19.00 लाख रुपयेपटाखा बाजार ट्रांसपोर्टनगर आजाद नगर : 1.10 लाख रुपये000पटाखा बाजार की दुकानों के रेट तय नहींमुरादाबाद। इस बार नीलाम प्रक्रिया में पटाखा बाजार में लगने वाली दुकानों के रेट तय नहीं किए गए। इससे पहले हुई नीलामियों में दुकानों के रेट तय करने के बाद ही बोली लगाई गई। ऐसे में बोली महंगी लगने के कारण कारोबारी दुकानों के रेट भी मनमानी वसूल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पटाखों की कीमतें भी अधिक होने की उम्मीद है।000सबसे अधिक बोली लगाने वालों में भाजपा से जुड़े लोग या उनके रिश्तेदारमुरादाबाद। पटाखा बाजार की नीलामी में शामिल होने के लिए शनिवार को दिनभर कलक्ट्रेट परिसर में भाजपा से जुड़े लोगों का जमावड़ा लगा रहा। इसमें मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला और महानगर कमेटी के पदाधिकारी शामिल रहे। चर्चा है कि सभी छह बाजार की अधिक बोली लगाने वालों में भाजपा से जुड़े लोग या उनके रिश्तेदार शामिल रहे।