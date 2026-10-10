Moradabad News: बाजार में सजी पूजा सामग्री की दुकानें, खरीदारी शुरू

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नवरात्रों के मद्देनजर कांठ नगर के बाजार में पूजा सामग्री और देवी मूर्तियों की दुकानें सजी हुई हैं, जो बहुत की मनमोहक लग रही हैं। रजत विश्नोई, विकास कुमार, अभय कुमार, प्रमोद बिश्नोई, संजय बिश्नोई आदि दुकानदारों का कहना है कि शारदीय नवरात्रों में पूजा सामग्री की बिक्री ठीक है। वहीं दूसरी ओर देवी मंदिरों पर भी साफ-सफाई और रंगाई पुताई आदि के साथ ही चामुंडा स्थलों पर भी साफ-सफाई का कार्य किया गया है। नगर पंचायत कांठ की अधिशासी अधिकारी रामेश्वर दयाल और चेयरमैन इकबाल आलम ने साफ कर्मचारियों को निर्देश दिए है कि वह नगर क्षेत्र से सभी मंदिरों और चामुंडा स्थलों की नवरात्र में साफ-सफाई पर ध्यान रखें। मंदिरों के आसपास

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कांठ। रविवार से प्रारंभ हो रहे पवित्र शारदीय नवरात्रों से पहले श्रद्धालुओं ने देवी को अपने-अपने घर विराजमान करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल से घर-घर माता का दरवार सजाए जाने के लिए पूजा सामग्री की भी खरीदारी की जा रही है।