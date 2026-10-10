फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Shops decked out with puja essentials; shopping begins.

Moradabad News: बाजार में सजी पूजा सामग्री की दुकानें, खरीदारी शुरू

Sat, 10 Oct 2026 02:50 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Sat, 10 Oct 2026 02:50 AM IST
विज्ञापन
Shops decked out with puja essentials; shopping begins.
कांठ। रविवार से प्रारंभ हो रहे पवित्र शारदीय नवरात्रों से पहले श्रद्धालुओं ने देवी को अपने-अपने घर विराजमान करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल से घर-घर माता का दरवार सजाए जाने के लिए पूजा सामग्री की भी खरीदारी की जा रही है।
विज्ञापन


नवरात्रों के मद्देनजर कांठ नगर के बाजार में पूजा सामग्री और देवी मूर्तियों की दुकानें सजी हुई हैं, जो बहुत की मनमोहक लग रही हैं। रजत विश्नोई, विकास कुमार, अभय कुमार, प्रमोद बिश्नोई, संजय बिश्नोई आदि दुकानदारों का कहना है कि शारदीय नवरात्रों में पूजा सामग्री की बिक्री ठीक है। वहीं दूसरी ओर देवी मंदिरों पर भी साफ-सफाई और रंगाई पुताई आदि के साथ ही चामुंडा स्थलों पर भी साफ-सफाई का कार्य किया गया है। नगर पंचायत कांठ की अधिशासी अधिकारी रामेश्वर दयाल और चेयरमैन इकबाल आलम ने साफ कर्मचारियों को निर्देश दिए है कि वह नगर क्षेत्र से सभी मंदिरों और चामुंडा स्थलों की नवरात्र में साफ-सफाई पर ध्यान रखें। मंदिरों के आसपास
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed