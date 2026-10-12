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Moradabad News: बच्चों में कहासुनी के बाद दो पक्षों में हुई मारपीट में कई घायल

Mon, 12 Oct 2026 02:43 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:43 AM IST
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Several injured in a clash between two groups following a dispute among children.
कांठ। एक गांव में बच्चों में हुई कहासुनी के बाद पड़ोसियों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें दोनों ओर के कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
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एक पक्ष की महिला ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि पड़ोसी युवक ने उसकी पांच साल की बच्ची को पीटा, जिससे उसके कान में चोट आ गई। इसकी शिकायत की तो आरोपियों ने उसे और उसके पति को पीटा। अश्लील हरकत भी की गई। उसे व उसके पति को चोटें आई हैं। महिला की तहरीर पर आरोपी पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं दूसरे पक्ष की युवती ने भी मारपीट व अश्लील हरकतें करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाते हुए तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। थाना प्रभारी निरीक्षक सुदेश पाल सिंह ने बताया कि बच्चों में हुई कहासुनी में दो पक्षों में विवाद हुआ था। दोनों ओर से प्राप्त तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना की जा रही है। संवाद
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