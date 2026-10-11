निकाह के दिन इंतजार करती रही गई दुल्हन: ऐन वक्त पर दूल्हा गायब, सबके मन में एक ही सवाल- युवक ने ऐसा क्यों किया

इस पर दुल्हन पक्ष ने पुलिस को सूचना दी। बताते चले कि एक गांव निवासी व्यक्ति के पांच बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी है, जो इकलौती है। इसी की शादी गांव सिसौना निवासी युवक के साथ तय हुई थी। रविवार को बरात आनी थी लेकिन बरात से पहले ही दूल्हा गायब हो गया। इस कारण बरात नहीं जा सकी। दूल्हा क्यों गायब हुआ इसकी जानकारी उसके परिजन भी दुल्हन पक्ष को नहीं दे पाए हैं। वहीं, दूसरी ओर बरातियों के लिए तैयार खाना व नाश्ता भी रखा रह गया। गांव में लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं।