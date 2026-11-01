फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Seven-day Shri Jambvani Harikatha concludes with a Yajna

Moradabad News: यज्ञ के साथ सात दिवसीय श्री जंभवाणी हरिकथा संपन्न

Sun, 01 Nov 2026 02:44 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:44 AM IST
विज्ञापन
Seven-day Shri Jambvani Harikatha concludes with a Yajna
सुरजन नगर। क्षेत्र के ग्राम बंदे वाली मड़ैया में चल रही सात दिवसीय श्री जंभवाणी हरिकथा ज्ञान यज्ञ का शनिवार को यज्ञ, महाआरती व भंडारे के साथ समापन हुआ। इस दौरान विश्नोई आश्रम भीमगोड़ा हरिद्वार से पहुंचे महंत स्वामी श्री प्रेणवानंद जी महाराज व कथावाचक स्वामी श्री सागरानंद जी महाराज समेत अन्य पूज्य संतों का सान्निध्य प्राप्त हुआ। धार्मिक अनुष्ठान के अंतिम दिन संतों के सान्निध्य में यजमानों और श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से यज्ञ संपन्न कराया। इस दौरान गुरु जंभेश्वर भगवान द्वारा रचित 120 शब्दवाणी के मंत्रों के साथ सामूहिक रूप से यज्ञ में आहुतियां दी गईं। श्रद्धालुओं ने विश्व कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और सुख-समृद्धि की कामना की। यज्ञ के दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।
विज्ञापन

इस अवसर पर संतों ने कहा कि गुरु जंभेश्वर भगवान की शिक्षाएं मनुष्य को प्रकृति की रक्षा करने, सदाचार अपनाने और जीवों के प्रति दया भाव रखने की प्रेरणा देती हैं। कार्यक्रम में पहुंचे संतों को दयाराम विश्नोई व राजीव विश्नोई ने सम्मानित किया। राजीव विश्नोई व शिल्पी विश्नोई ने हरिकथा ज्ञान यज्ञ के सफल आयोजन में सहयोग देने वाले सभी संतों, यजमानों और श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed