Moradabad News: कांठ थाने के सामने से सीज डंपर चोरी

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शुक्रवार रात नायब तहसीलदार साक्षी यादव ने उच्चाधिकारियों के निर्देश पर थाना चौराहा पर राजस्व टीम के साथ बालू से भरे डंपरों की चेकिंग के लिए सघन अभियान चलाया था। इस दौरान यहां चेकिंग के दौरान ओवरलोडिंग के आरोप में छह डंपर पकड़ कर कांठ थाने के बाहर सीज कर खड़े कराए गए थे।पुलिस का आरोप है कि इनमें रोड पर खड़े डंपर संख्या एचआर 67 डी 5613 को जनपद अमरोहा के थाना धनौरा क्षेत्रान्तर्गत गांव अमहेड़ा का रहने वाला डंपर स्वामी सतेंद्र सिंह और चालक रात में ही चोरी कर ले गए। थाने के हेड मोहर्रिर मोनू कुमार ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।कांठ के थाना प्रभारी निरीक्षक सुदेश पाल सिंह ने बताया कि डंपर थाने पर दाखिल था। इस मामले में डंपर चोरी के आरोप में चालक और मालिक पर एफआईआर दर्ज की गई है।