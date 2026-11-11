Moradabad News: खेत में तेंदुआ देख किसान ने भागकर बचाई जान

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कांठ के गांव मिश्रीपुर निवासी किसान वीरेंद्र सिंह मंगलवार की सुबह खेत में लगे पानी का पाइप लाने के लिए खेत पर गए थे। जहां कांता प्रसाद के खेत में उन्हें तेंदुआ दिखाई दिया। उन्होंने भागकर तेंदुए से अपनी जान बचाई। उन्होंने गांव में किसानों और ग्रामीणों को भी तेंदुए होने के बारे में बताया।बता दें कि कांठ क्षेत्र में हर-रोज कहीं न कहीं तेंदुए दिखाई दे रहे हैं। सोमवार को भी कांठ के सबदलपुर बाड़ीवाला में खेतों पर काम कर रहे किसानों ने तेंदुए को देखा था। किसानों का कहना है कि अब गन्ने का सीजन है। तेंदुओं की मौजूदगी के बीच खेतों पर काम करना किसी खतरे से कम नहीं है। किसानों ने तेंदुओं को पकड़वाने के लिए पिंजरे लगवाने की मांग की है।मिश्रीपुर से तेंदुए की कोई सूचना प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी टीम को भेजकर दिखवाया जाएगा। क्षेत्र में पाठगी, दयानाथपुर, रामसराय भंकरी और समंदपुर में तेंदुए पकड़ने के लिए पिंजरे लगे हुए हैं। क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वह सतर्क रहें। किसान खेतों पर अकेले न जाएं। महिलाओं और बच्चों को खेतों पर न भेजें। समूह के रूप में खेतों पर लाठी-डंडे लेकर कार्य करें। यदि कहीं तेंदुआ या कोई भी वन्य जीव दिखाई दे तो इसकी सूचना इस नंबर 9759730666 पर दें।- पुष्पेंद्र सिंह डिप्टी रेंजर वन विभाग, कांठ