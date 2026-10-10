Moradabad News: शैल्यूट तिरंगा क्रिकेट लीग में बिलारी के सार्थक चाैधरी का हुआ चयन

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नगर में शाहबाद रोड निवासी पूर्व पालिका सभासद डॉ. यशवीर सिंह के बेटे सार्थक चौधरी कई वर्षों से अनेक प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। खिलाड़ी सार्थक चौधरी ने बताया कि सीजन-1 के लिए देशभर में दो दिवसीय ट्रायल कैंप आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न शहरों से बड़ी संख्या में युवा क्रिकेट खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। लगभग 15 हजार खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था जिनमें से लगभग 450 खिलाड़ियों को ट्रायल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। चयन प्रक्रिया के बाद करीब 120 खिलाड़ियों को लीग के लिए चुना गया, जिनमें वह भी शामिल हैं। ट्रायल में देश के विभिन्न शहरों से आए खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।सार्थक चौधरी के अनुसार एसटीसीएल सीजन-1 का आयोजन 21 से 28 अक्तूबर तक राजस्थान के उदयपुर जिले के नाथद्वारा स्थित डॉ. मदन पालीवाल मिराज स्टेडियम में किया जाएगा। सार्थक चौधरी ने अपने क्रिकेट कॅरिअर की शुरुआत बिलारी स्थित एसबीएस क्रिकेट अकादमी से की। उनके क्रिकेट सफर को तराशने और आगे बढ़ाने में एनआईएस क्रिकेट कोच यशवीर चौधरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नियमित अभ्यास और मेहनत के दम पर सार्थक ने यह मुकाम हासिल किया है। अब एसटीसीएल में चयन के बाद उन्हें अपनी गेंदबाजी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। सार्थक की इस उपलब्धि को क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है।