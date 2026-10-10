फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Sarthak Chaudhary from Bilari selected for the Salute Tiranga Cricket League

Moradabad News: शैल्यूट तिरंगा क्रिकेट लीग में बिलारी के सार्थक चाैधरी का हुआ चयन

Sat, 10 Oct 2026 02:49 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Sat, 10 Oct 2026 02:49 AM IST
विज्ञापन
Sarthak Chaudhary from Bilari selected for the Salute Tiranga Cricket League
बिलारी। स्टेट क्रिकेट लीग एसटीसीएल सीजन-1 के लिए आयोजित चयन प्रक्रिया में बिलारी के युवा क्रिकेट खिलाड़ी सार्थक चौधरी 18 वर्ष ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए जगह बनाई है। सार्थक का चयन दिल्ली में आयोजित ट्रायल के आधार पर हुआ है। उनका चयन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के रूप में किया गया है।
विज्ञापन

नगर में शाहबाद रोड निवासी पूर्व पालिका सभासद डॉ. यशवीर सिंह के बेटे सार्थक चौधरी कई वर्षों से अनेक प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। खिलाड़ी सार्थक चौधरी ने बताया कि सीजन-1 के लिए देशभर में दो दिवसीय ट्रायल कैंप आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न शहरों से बड़ी संख्या में युवा क्रिकेट खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। लगभग 15 हजार खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था जिनमें से लगभग 450 खिलाड़ियों को ट्रायल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। चयन प्रक्रिया के बाद करीब 120 खिलाड़ियों को लीग के लिए चुना गया, जिनमें वह भी शामिल हैं। ट्रायल में देश के विभिन्न शहरों से आए खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
विज्ञापन

सार्थक चौधरी के अनुसार एसटीसीएल सीजन-1 का आयोजन 21 से 28 अक्तूबर तक राजस्थान के उदयपुर जिले के नाथद्वारा स्थित डॉ. मदन पालीवाल मिराज स्टेडियम में किया जाएगा। सार्थक चौधरी ने अपने क्रिकेट कॅरिअर की शुरुआत बिलारी स्थित एसबीएस क्रिकेट अकादमी से की। उनके क्रिकेट सफर को तराशने और आगे बढ़ाने में एनआईएस क्रिकेट कोच यशवीर चौधरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नियमित अभ्यास और मेहनत के दम पर सार्थक ने यह मुकाम हासिल किया है। अब एसटीसीएल में चयन के बाद उन्हें अपनी गेंदबाजी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। सार्थक की इस उपलब्धि को क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed