Moradabad News: कुंदरकी में किसान के घर 20 हजार चोरी

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किसान मोहम्मद नबी के घर में देर रात अज्ञात चोर घुसे। उन्होंने कुट्टी काटने की मोटर, मशीनरी के औजार और जनरेटर का एंटीनेटर चुरा लिया। चोरी के दौरान आहट होने पर परिवार के सदस्य जाग गए। उन्होंने शोर मचाते हुए चोरों को पकड़ने का प्रयास किया। हालांकि, चोरों ने पहले ही दरवाजे का हैंडल बाहर से बंद कर दिया था। इसके बाद चोर सामान लेकर जंगल की ओर भाग गए। मंगलवार सुबह पुलिस को घटना की सूचना दी गई। 112 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई। चोरों ने घर में घुसने के लिए दो दीवारों में कूमल लगाया था। परिवार के जागने पर उन्होंने दरवाजे का हैंडल बाहर से बंद कर दिया। इससे परिवार के सदस्य बाहर नहीं निकल पाए। चोरों ने इस तरह परिवार को घर में ही कैद कर दिया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। कार्यवाहक एसओ जुगेंद्र सिंह तेवतिया का कहना है कि चोर घर में घुसे थे लेकिन जाग होने पर भाग गए। थाने पर किसी तरह की तहरीर नहीं दी गई है।