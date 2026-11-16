Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Rs 1.97 lakh siphoned off from an elderly person's account under the pretext of KYC for a gas connection

Moradabad News: गैस कनेक्शन की केवाईसी के नाम पर बुजुर्ग के खाते से उड़ा लिए 1.97 लाख रुपये

Mon, 16 Nov 2026 01:31 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:31 AM IST
विज्ञापन
Rs 1.97 lakh siphoned off from an elderly person's account under the pretext of KYC for a gas connection
मुरादाबाद। मझोला थाना क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग से साइबर ठगों ने गैस कनेक्शन की केवाईसी करने के नाम पर उनके खाते से एक लाख 97 हजार रुपये उड़ा लिए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
विज्ञापन

मझोला थानाक्षेत्र के बुद्धि विहार निवासी राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने मझोला थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 24 अक्तूबर को उनके मोबाइल पर टोरेंट गैस की केवाईसी अपडेट कराने का लिंक आया था। मैसेज में केवाईसी नहीं कराने पर गैस कनेक्शन बंद होने की बात कही गई थी। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने लिंक पर क्लिक कर दिया। इसके बाद उनके खाते से एक लाख 97 हजार रुपये तीन खातों में ट्रांसफर हो गए। एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। ब्यूरो
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed