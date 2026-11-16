Moradabad News: गैस कनेक्शन की केवाईसी के नाम पर बुजुर्ग के खाते से उड़ा लिए 1.97 लाख रुपये

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मझोला थानाक्षेत्र के बुद्धि विहार निवासी राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने मझोला थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 24 अक्तूबर को उनके मोबाइल पर टोरेंट गैस की केवाईसी अपडेट कराने का लिंक आया था। मैसेज में केवाईसी नहीं कराने पर गैस कनेक्शन बंद होने की बात कही गई थी। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने लिंक पर क्लिक कर दिया। इसके बाद उनके खाते से एक लाख 97 हजार रुपये तीन खातों में ट्रांसफर हो गए। एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। ब्यूरो