फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Records of newborn deaths on one portal, reviews on another... a discrepancy of 202.

Moradabad News: नवजात मौतों का रिकॉर्ड एक पोर्टल पर, समीक्षा दूसरे पर... 202 का अंतर

Tue, 03 Nov 2026 02:37 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
Records of newborn deaths on one portal, reviews on another... a discrepancy of 202.
मुरादाबाद। नवजातों की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग के पास जानकारी तो पहुंच रही है, लेकिन उसका पूरा रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज नहीं हो रहा। मुरादाबाद मंडल के पांच जिलों में एक अप्रैल से नौ सितंबर तक जन्म से 28 दिन के भीतर 621 नवजातों की मौत एचबीएनसी रिपोर्ट में दर्ज हैं। दूसरी ओर एमपीसीडीएसआर पोर्टल पर इसी अवधि में कुल बाल मृत्यु की केवल 419 रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। यानी दोनों रिपोर्टिंग व्यवस्थाओं के आंकड़ों में 202 का अंतर है। यह अंतर मौतों की जानकारी मिलने और उसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग के बीच की खाई को उजागर करता है।
विज्ञापन


दोनों व्यवस्थाओं के आंकड़ों में अंतर का एक उदाहरण फतेहपुर जिले में भी सामने आ चुका है। मौतों की जानकारी होने के बावजूद उनका पूरा ब्योरा दूसरे पोर्टल पर दर्ज नहीं था। मुरादाबाद मंडल में भी यही स्थिति नजर आ रही है। संभल में एचबीएनसी रिपोर्ट में 199 नवजात मौतें दर्ज हैं, जबकि एमसीडीएसआर पर कुल मौतों की संख्या 79 है। रामपुर में 87 के मुकाबले 27, मुरादाबाद में 155 के मुकाबले 142 और बिजनौर में 122 के मुकाबले 113 मौतें दर्ज हैं। अमरोहा में दोनों आंकड़े 58 हैं। मौतों की जानकारी मिलने के बाद भी उनकी समीक्षा और कारणों की पहचान अधूरी रहना स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। आशा कार्यकर्ता घर-घर जाकर नवजातों की सेहत की जानकारी लेती हैं। एचबीएनसी यानी घर पर नवजात की देखभाल कार्यक्रम के तहत जन्म के बाद 42 दिन तक बच्चों की निगरानी की जाती है। इस दौरान नवजात की मौत होने पर उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचती है। इसके लिए अलग से रिपोर्ट तैयार होती है। वहीं एमपीसीडीएसआर पोर्टल पर अस्पताल और घर दोनों जगह होने वाली बच्चों की मौतों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। मौतों के कारणों की समीक्षा भी इसी व्यवस्था का हिस्सा है।
विज्ञापन


वर्जन

रिपोर्टिंग व डाटा फीड करने वाली टीम को सख्त निर्देश दिए गए हैं। पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों में अंतर नहीं होना चाहिए, जिससे बाल मृत्यु की सही समीक्षा हो सके।
विज्ञापन
विज्ञापन




- डॉ. कुलदीप सिंह, सीएमओ
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed