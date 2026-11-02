फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Rashtriya Bajrang Dal to hold a protest against former MP ST Hasan today.

Moradabad News: राष्ट्रीय बजरंग दल पूर्व सांसद एसटी हसन के खिलाफ आज करेगा प्रदर्शन

Mon, 02 Nov 2026 02:49 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:49 AM IST
विज्ञापन
Rashtriya Bajrang Dal to hold a protest against former MP ST Hasan today.
मुरादाबाद। राष्ट्रीय बजरंग दल ने पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन द्वारा भगवान श्रीराम को लेकर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ रोष जताया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रोहन सक्सेना का कहना है कि सोमवार शाम पांच पूर्व सांसद एसटी हसन के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करने का एलान किया है।
विज्ञापन

दिल्ली रोड स्थित कुंदन पेट्रोल पंप के निकट एक बैंकट हॉल में रविवार को अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल की संयुक्त बैठक में अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद के प्रदेश महामंत्री गौरव राघव ने कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा, संगठनात्मक मजबूती, दायित्वों के निर्वहन तथा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों की जानकारियां दी।
विज्ञापन

राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष रोहन सक्सेना ने बताया कि संगठन द्वारा प्रत्येक माह आयोजित किए जाने वाला एक मुट्ठी अनाज मासिक भंडारा आगामी 10 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त तिगरी मेले में श्रद्धालुओं की सेवा एवं सहयोग के लिए सेवा कार्यों की योजना भी तैयार की जाएगी। इस बीच संगठन को मजबूत बनाने के लिए तीन लोगों को अलग-अलग दायित्व की जिम्मेदारी दी गई। इसमें रामपाल को जिला महामंत्री अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद, अनिल शर्मा को महानगर महामंत्री और प्रेम सिंह को जिला सुरक्षा प्रमुख राष्ट्रीय बजरंग दल का दायित्व सौंपा गया। बैठक में महानगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल देवीलाल प्रजापति, महानगर अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल शरद रस्तोगी, इशांक भारद्वाज, अभिषेक श्रीवास्तव, जतिन प्रजापति, गंगा राणा, रमेश कुमार, प्रिंस, शिवम, आशीष, सिद्धांत सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed