Moradabad News: बारिश से बिलारी में जनजीवन अस्त-व्यस्त, कई सड़कों पर भरा पानी
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Sun, 27 Sep 2026 02:22 AM IST
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बिलारी। नगर में शनिवार सुबह से लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। लगातार बारिश से नगर की कई प्रमुख सड़कों और नई बस्तियों में पानी भर गया। जलभराव से राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा।
नगर की नई सड़क, पुराना डाकखाना रोड और शाहबाद रोड समेत कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई। नई बस्तियों में भी पानी भरने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगातार बारिश के चलते नगर का बाजार भी प्रभावित रहा। शाम होने से पहले ही कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं। बारिश के कारण बाजार में सामान्य दिनों की अपेक्षा चहल-पहल कम रही। वहीं, लगातार बारिश से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई।
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नगर की नई सड़क, पुराना डाकखाना रोड और शाहबाद रोड समेत कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई। नई बस्तियों में भी पानी भरने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगातार बारिश के चलते नगर का बाजार भी प्रभावित रहा। शाम होने से पहले ही कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं। बारिश के कारण बाजार में सामान्य दिनों की अपेक्षा चहल-पहल कम रही। वहीं, लगातार बारिश से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई।
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