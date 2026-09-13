Moradabad News: वारंट तामील कराने गई पुलिस टीम पर कुल्हाड़ी से हमला, दरोगा घायल

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पुलिस ने आरोपी और उसके बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 2:20 बजे की है। सीओ पंकज कुमार त्यागी के मुताबिक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा वर्ष 2004 के एक मामले में जारी एनबीडब्ल्यू वारंट की तामीली के लिए दरोगा जुगल किशोर, सिपाही साहिल और पीआरडी जवान महेंद्र सिंह के साथ गांव गंगावार स्थित अभियुक्त अताउल्ला के घर पहुंचे थे।पुलिस को देखते ही अताउल्ला ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। पुलिस टीम ने जब दरवाजा खोलने को कहा, तो उसने गाली-गलौज करते हुए अचानक दरवाजा खोला और दरोगा जुगल किशोर के सिर को निशाना बनाकर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। दरोगा ने पीछे हटकर खुद को बचाया, लेकिन कुल्हाड़ी उनके पेट को छूते हुए लग गई, जिससे वह घायल हो गए।आरोप है कि हमला करने के बाद आरोपी ने अपने कपड़े उतारकर ड्रामा शुरू कर दिया और खुद को भी चोट पहुंचाने लगा। इस पूरे घटनाक्रम और सरकारी काम में बाधा डालने में अताउल्ला के बेटे सैफउल्ला ने भी उसका साथ दिया। घायल दरोगा को अस्पताल में भर्ती कराया गया।सीओ ने बताया कि दरोगा की तहरीर पर रहरा थाने में संबंधित धाराओं में अताउल्ला और उसके बेटे सैफउल्ला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। संवाद