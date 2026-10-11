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Moradabad News: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर अलर्ट रही पुलिस

Sun, 11 Oct 2026 03:06 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 03:06 AM IST
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Police remained on alert regarding the protest at Jantar Mantar.
अमर उजाला ब्यूरो
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मुरादाबाद। दिल्ली के जंतर-मंतर पर शनिवार को हुए प्रदर्शन को लेकर मुरादाबाद पुलिस सतर्क रही। जिले की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए व्यापक इंतजाम किए थे।



दिल्ली में हुए प्रदर्शन के मद्देनजर मुरादाबाद पुलिस ने एहतियाती कदम उठाए। अधिकारियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की। यह सुनिश्चित किया गया कि कोई अप्रिय घटना न हो। मूंढपांडे में हाईवे पर रामपुर बॉर्डर और टोल प्लाजा पर पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं, पाकबड़ा में अमरोहा बॉर्डर पर भी पुलिस का कड़ा पहरा रहा। जिले में थाना प्रभारी और सीओ अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार गश्त करते रहे। एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने शहरी क्षेत्रों पर नजर रखी। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने ग्रामीण इलाकों की निगरानी की। दोनों अधिकारियों ने अपने अधीनस्थों से पल-पल की जानकारी ली।
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