फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Poles could not be erected due to opposition from plot buyers.

Moradabad News: प्लॉट खरीदारों के विरोध के कारण खड़े नहीं हो पाए खंभे

Wed, 14 Oct 2026 02:26 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Wed, 14 Oct 2026 02:26 AM IST
विज्ञापन
Poles could not be erected due to opposition from plot buyers.
बिलारी। मोहल्ला वीरनगर में नई विद्युत लाइन बनाए जाने का मामला प्लॉट खरीदारों के विरोध के चलते फंस गया है। उधर लाइन शिफ्टिंग का खर्च वहन करने को लेकर विद्युत विभाग के सामने नई समस्या आ गई है।
विज्ञापन

झूलते विद्युत तार के करंट से मोहल्ला वीरनगर में युवक की मौत हो जाने की घटना के बाद अधिशासी अभियंता ने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि घटनास्थल वाले इलाके में विद्युत पोल गाढ़कर नई विद्युत लाइन बनाई जाए और हादसे की पुनरावृत्ति रोकने के लिए बंच केबल डाल दिया जाए।
विज्ञापन

एसडीओ विद्युत बिलारी आलोक कुमार ने बताया कि मौके पर पुरानी विद्युत लाइन अधिक तंग रास्ते से होकर जा रही है। नई लाइन के लिए जहां पोल गाड़ा जाना उचित है वहां पहले ही प्लाटिंग होकर बिक्री हो चुकी है और प्लॉट खरीदने वाले अपने प्लॉट के ऊपर से होकर विद्युत लाइन जाने का विरोध कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

एसडीओ के अनुसार घटनास्थल वाले इलाके में प्लाटिंग के बीच में जो रास्ता छूटा हुआ है उस रास्ते में विद्युत पोल गाढ़कर नई लाइन बनाना विभागीय नियमों के लाइन शिफ्टिंग की श्रेणी में आता है। अब समस्या यह आ रही है कि लाइन शिफ्टिंग वाले एस्टीमेट का खर्च कौन वहन करे।
मंगलवार दोपहर बाद एसडीओ और जेई लाइन स्टाफ को साथ लेकर मोहल्ला वीरनगर में पहुंचे और नई सुरक्षित लाइन बनाने की संभावना तलाशी।

एसडीओ और जेई के पहुंचने पर पालिका सभासद दानवीर शर्मा और अन्य नागरिक भी जमा हो गए लेकिन एसडीओ मौके पर समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाल पाए। मौके पर दो लोहे के और पांच सीमेंट के पोल पड़े हुए हैं। अब देखना है कि विद्युत विभाग क्या कार्रवाई करता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed