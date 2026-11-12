Moradabad News: जान जोखिम में डाल रेलवे ट्रैक पार कर रहे राहगीर

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रेलवे ओवरब्रिज लगभग दस साल पहले बना है। ओवरब्रिज से बिलारी से सिरसी जाने वाले वाहन गुजरते हैं। रेलवे ट्रैक की पश्चिमी साइड ढकिया नरु गांव की आबादी बसी है। ओवरब्रिज बनने के बाद रेलवे ट्रैक के पूरब और पश्चिम में दीवार बनवाई गई है, लेकिन दीवार के दोनों ओर खाली जगह होने से लोग दिनभर ट्रैक को पार करते हैं। कई लोग ट्रेन की चपेट में आकर चोटिल भी हो चुके हैं।सहसपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी चौकी है, लेकिन ओवरब्रिज के पास सख्ती नहीं होने की वजह से लोग पैदल ट्रैक पार करते हैं। भाजपा की पश्चिम क्षेत्र कार्यसमिति के सदस्य डॉ. गीता शर्मा का कहना है कि त्योहारों के मौके पर रेलवे पुलिस को ओवरब्रिज के नीचे विशेष सतर्कता बरतते हुए पैदल राहगीरों को ट्रैक पार करने से रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए।रेलवे ओवरब्रिज के दक्षिण की ओर से जो फुटपाथ बनाया गया है वह साफ नहीं रहता है। सीढ़ियों की रेलिंग टूटी है। जल्दबाजी में जान जोखिम में डालकर पैदल रेलवे ट्रैक को पार करते रहते हैं। - मनोहर सिंह, प्रशासक, ग्राम पंचायत ढकिया नरुसहसपुर रेलवे स्टेशन के आसपास के ग्रामों में जाकर जागरूकता बैठकें करके ग्रामीणों को समझाया कि वह पैदल रेलवे ट्रैक पार न करें। कई बार गश्त के दौरान भी रेलवे ट्रैक के पास खड़े लोगों को ट्रैक पार न करने की हिदायत दी है, इसके बावजूद पैदल राहगीर नहीं मानते हैं, जबकि ओवरब्रिज पार करने के लिए फुटपाथ बना हुआ है।- संजीव कुमार, प्रभारी, जीआरपी चौकी राजा का सहसपुर