Moradabad News: स्काउट गाइड शिविर में दिलाई देश और समाजसेवा की शपथ

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प्रतियोगिता में कैंप एवं अनुशासन में टोली नंबर एक गुलाब ने प्रथम और गाइड टोली ने द्वितीय, भोजन बनाने की प्रतियोगिता में सैल्यूट टोली नंबर एक ने प्रथम, स्काउट में टोली नंबर एक ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेता टीमों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। शिविर का संचालन तहसील ट्रेनिंग काउंसलर सागर प्रजापति, नगर काउंसलर करिश्मा, ब्लॉक काउंसलर मनी यादव ने किया। प्रतियोगिता में छवि पल्लवी खुशी मलिक वंशिका आर्य दृष्टि मानवी नायक, जिया, निधि, नंदनी, मिताली, पावनी हर्षित व कुशांक आदि ने भाग लिया। संवादबाइक टक्कर से किशोरी घायल, रिपोर्ट दर्जठाकुरद्वारा। तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी बाइक चालक मोनिश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।गांव रतूपुरा निवासी गीता देवी की पुत्री माही (14) 28 अक्तूबर को शाम करीब 7.30 बजे अपनी दादी के घर जा रही थी। तभी सरबत नगर निवासी मोनिश की तेज गति बाइक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने से माही सड़क पर गिर गई। उसके दिमाग में गंभीर चोटें आई हैं और वह खून की उल्टी कर रही है। उसका इलाज काशीपुर के निजी अस्पताल में चल रहा है। कोतवाल ने बताया कि आरोपी बाइक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर घटना की जांच की जा रही है। संवाद