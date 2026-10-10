फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   No trace found of the teenager who drowned in the Chhoti Ramganga River, even on the second day.

Moradabad News: छोटी रामगंगा नदी में डूबे किशाेर का दूसरे दिन भी नहीं लगा पता

Sat, 10 Oct 2026 02:48 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Sat, 10 Oct 2026 02:48 AM IST
विज्ञापन
No trace found of the teenager who drowned in the Chhoti Ramganga River, even on the second day.
कांठ। मछली पकड़ते वक्त अनियंत्रित होकर अचानक नदी में गिरकर डूबे 17 वर्षीय समीर की तलाश के लिए दूसरे दिन भी एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीमें छोटी रामगंगा में रेस्क्यू करती रहीं, लेकिन शाम तक भी टीमों को कोई भी सफलता नहीं मिल पाई। अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर जानकारी ली और टीमों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन




मूल रूप से कांठ के मोहल्ला पट्टीवाला के रहने वाले शाकिर कई वर्षों से परिवार समेत निकटवर्ती जनपद बिजनौर के सहसपुर स्थित मोहल्ला सराय कलां में रह रहे हैं। शाकिर चंडीगढ़ में काम करते हैं, जबकि उनकी पत्नी और बच्चे सहसपुर में रहते हैं। बृहस्पतिवार को उनका बेटा समीर (17) अपने फुफेरे भाई जुबैर को साथ लेकर कांठ के राजीपुर खद्दर-पैंदापुर मार्ग स्थित छोटी रामगंगा नदी पुल के पास मछली पकड़ने गया था। तभी यहां मछली पकड़ते वक्त समीर अचानक अनियंत्रित होकर नदी में गिरकर डूब गया था। उसे तलाशने के लिए यहां एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम लगी हुई थीं। बृहस्पतिवार की देर शाम तक भी समीर का कोई सुराग नहीं लगने पर शुक्रवार की सुबह फिर से एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम ने नदी में रेस्क्यू अभियान शुरू किया। जिस स्थान पर समीर डूबा था, वहां से लेकर काफी आगे तक शुक्रवार को पूरा दिन टीम उसकी तलाश में जुटी रही। लेकिन शाम तक भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह, सीओ सुनीता दहिया, नायब तहसीलदार सिद्धार्थ सक्सेना ने भी मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई और समीर की तलाश जुटी टीमों से बात कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। नदी में डूबे समीर को तलाशने के लिए अधिकारियों ने ड्रोन कंट्रोलर टीम को भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed