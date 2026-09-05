Moradabad News: सात माह बाद भी रानीखेत-फैजाबाद एक्सप्रेस का ठहराव नहीं

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समिति के अध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने बताया कि कोरोना काल से पहले चलने वाली पशुपुल पैसेंजर ट्रेन भी बंद है। रानीखेत और फैजाबाद एक्सप्रेस के ठहराव की मांग भी लंबे समय से की जा रही है। दोनों ट्रेनों के रुकने से दिल्ली, गाजियाबाद जाने वाले यात्रियों के साथ अयोध्या जाने वालों को भी सुविधा मिलेगी। विज्ञापन

एसएस जीआर मीना ने बताया कि अभी दोनों ट्रेनों के ठहराव संबंधी कोई आदेश नहीं मिला है। संवाद समिति के अध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने बताया कि कोरोना काल से पहले चलने वाली पशुपुल पैसेंजर ट्रेन भी बंद है। रानीखेत और फैजाबाद एक्सप्रेस के ठहराव की मांग भी लंबे समय से की जा रही है। दोनों ट्रेनों के रुकने से दिल्ली, गाजियाबाद जाने वाले यात्रियों के साथ अयोध्या जाने वालों को भी सुविधा मिलेगी।एसएस जीआर मीना ने बताया कि अभी दोनों ट्रेनों के ठहराव संबंधी कोई आदेश नहीं मिला है। संवाद

अमरोहा। सात माह बाद भी अमरोहा के लोगों की रानीखेत और फैजाबाद एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की आस अधूरी है। मार्च में सांसद ने रेल मंत्री को पत्र देकर मांग की थी। दैनिक रेल यात्री समिति भी कई बार ज्ञापन दे चुकी है।