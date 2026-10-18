Moradabad News: सास ने बहू और उसके मायके वालों पर दर्ज कराई प्राथमिकी

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मुरादाबाद। सिविल लाइंस थाने में एक महिला ने अपनी बहू और उसके मायके के पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसमें मारपीट, लूटपाट और घर में तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। रामपुर जिले के टांडा थानाक्षेत्र के लांबाखेड़ा गांव निवासी विद्या कुमारी सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वह अपने परिवार के साथ लोकोशेड स्थित हाईडिल कॉलोनी में रहती है। महिला ने बताया कि उसका बेटा विकास कुमार बिजली विभाग में कार्यकारी सहायक के पद पर तैनात है। विकास की शादी भोजपुर थाना क्षेत्र के मिलक सिडलऊ मिलक रीनू कुमारी के साथ हुई थी। आरोप है कि 31 जनवरी 2026 की रात करीब साढ़े 11 बजे उसकी बहू रीनू ने उनके और उनके पति के साथ मारपीट की। अगले दिन एक फरवरी की दोपहर करीब डेढ़ बजे विकास के घर से बाहर जाने के बाद रीनू ने कॉल कर अपने मायके वालों को बुला लिया। इसके बाद रीनू, उसके पिता करन सिंह, मां आशा, भाई अरविंद और दो अज्ञात लोगों ने उन्हें और उनके पति को कमरे में बंद कर पीटा। घर में तोड़फोड़ कर सामान क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद आरोपी घर में रखे 22 हजार रुपये और उनकी छह वर्षीय पोती हर्षवी को भी अपने साथ ले गए। इस दौरान आरोपी धमकी भी देकर गए हैं। एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर चार नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।