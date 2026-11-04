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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   More than 25,000 e-rickshaws are operating in the city.

Moradabad News: शहर में दौड़ रहे 25 हजार से अधिक ई रिक्शा

Wed, 04 Nov 2026 02:37 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:37 AM IST
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More than 25,000 e-rickshaws are operating in the city.
मुरादाबाद। शहर की सड़कों पर बेलगाम दौड़ रहे ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या और उनसे लगने वाले जाम पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने ई-रिक्शा के नए पंजीकरण पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने माना है कि ई-रिक्शा की वजह से शहरों में यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है। मुरादाबाद में 25 हजार से अधिक ई-रिक्शा सड़कों पर दौड़ रहे हैं।
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मुरादाबाद में ई-रिक्शा की संख्या लगातार बढ़ने से प्रमुख चौराहों, बाजारों और व्यस्त मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ गया है। स्टेशन रोड, दिल्ली रोड, बुध बाजार, पीलीकोठी, इंपीरियल तिराहा और गलशहीद समेत कई इलाकों में ई-रिक्शा की वजह से अक्सर जाम की स्थिति बनती है। सड़कों पर बेतरतीब खड़े ई-रिक्शा और सवारी बैठाने के लिए बीच सड़क पर रुकने से भी दूसरे वाहन चालकों को परेशानी होती है।
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शहर में पहले से ही सीमित सड़कें और बढ़ते वाहनों का दबाव यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या ने समस्या को और गंभीर कर दिया है। हाईकोर्ट की टिप्पणी और नए पंजीकरण पर रोक के फैसले से ई-रिक्शा संचालन को लेकर नए सिरे से व्यवस्था बनाने की उम्मीद जगी है। एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि संबंधित विभागों के साथ बैठक कर ई रिक्शा के संचालन के लिए प्लान तैयार कियाजाएगा। जिससे शहर में जाम की स्थित उत्पंन न हो
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