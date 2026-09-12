Moradabad News: बिलारी के छात्र मोहम्मद शान ने कुश्ती में जीता गोल्ड

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मोहल्ला अंसारियान निवासी छात्र मोहम्मद शान के पिता मोहम्मद मारुफ थाना कुढ़फतेहगढ़ के डायल 112 पुलिस सेवा के सिपाही हैं। मोहम्मद मारुफ ने बताया कि विद्या भारती पश्चिम क्षेत्र की ओर से पांच से नौ सितंबर तक मुजफ्फरनगर के लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकंड्री स्कूल में 38वीं क्षेत्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में मोहम्मद शान ने अंडर 14 के 68 किलो भार वर्ग मुकाबले में फाइनल कुश्ती जीतकर गोल्ड मेडल पाया है। अब मोहम्मद शान को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। मोहम्मद शान द्वारा मुजफ्फरनगर में प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में मेडल जीतने पर कॉलेज प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने खुशी व्यक्त की है।

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बिलारी। डॉ. देवेंद्रपाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के कक्षा सात के छात्र मोहम्मद शान ने मुजफ्फरनगर में हुई विद्या भारती द्वारा संचालित स्कूलों की प्रदेश स्तरीय अंडर-14 कुश्ती प्रतियोगिता में 68 किलोभार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है।