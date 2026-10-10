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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Meghnad felled by Lakshman's arrows; audience moved by Sulochana's lament.

Moradabad News: लक्ष्मण के बाणों से धराशायी हुआ मेघनाद, सुलोचना के विलाप से भावुक हुए दर्शक

Sat, 10 Oct 2026 01:43 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:43 AM IST
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Meghnad felled by Lakshman's arrows; audience moved by Sulochana's lament.
डिडौली। हसनपुर कलां गांव में चल रही रामलीला में मेघनाद वध और सती सुलोचना के प्रसंग का भावपूर्ण मंचन किया गया। पति की मृत्यु का समाचार मिलने पर सुलोचना के विलाप का दृश्य देखकर दर्शक भावुक हो गए। कलाकारों ने अपने सजीव अभिनय से प्रसंग को जीवंत कर दिया। मंचन के दौरान रामलीला परिसर में मौजूद दर्शक मार्मिक दृश्य देखकर भाव-विभोर हो उठे।
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मंचन के दौरान दिखाया गया कि भगवान श्रीराम की सेना के साथ युद्ध करते हुए लक्ष्मण ने मेघनाद का वध कर दिया। मेघनाद की मृत्यु का समाचार लंका पहुंचा तो वहां शोक छा गया। पति की मृत्यु की खबर सुनकर सुलोचना विलाप करने लगी। इसके बाद वह अपने पति का शीश लेने के लिए भगवान श्रीराम के शिविर में पहुंची।
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भगवान श्रीराम ने सुलोचना के पतिव्रत धर्म और समर्पण का सम्मान करते हुए उसे मेघनाद का शीश सौंप दिया। पति की मृत्यु से व्यथित सुलोचना ने सती होने का निर्णय लिया। कलाकारों के प्रभावशाली अभिनय पर दर्शकों ने सराहना की। इस दौरान ग्राम प्रधान प्रवीण कुमार, रणवीर सिंह, सोविन्दर सिंह, लोकेन्द्र नागर, कमल सिंह, कोसिंदर सिंह, रामधन जाटव, धीरज और कांत गुप्ता मौजूद रहे।
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