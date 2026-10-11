Moradabad News: बाइक सवार नकाबपोश युवकों ने स्कूल से लौट रही तीन छात्राओं का किया पीछा

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जानकारी के मुताबिक कुंदरकी में हाईवे स्थित एक निजी स्कूल की छुट्टी होने के बाद तीनों छात्राएं अपने घर जा रही थीं। जब वह नगर में ताजमहल बिल्डिंग के पास पहुंचीं तो बाइक सवार नकाबपोश चार युवक उनका पीछा करने लगे और बाइक उनके आगे-पीछे घुमाने लगे। युवकों को अपनी ओर आता देख छात्राएं घबरा गईं और पास की एक दुकान के सामने खड़ी हो गईं। इसी दौरान एक युवक बाइक से उतरकर छात्राओं के पास जाने की कोशिश की लेकिन राहगीरों के आने पर वापस चला गया। विज्ञापन

शनिवार सुबह छात्रों के परिजन स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रशासन को पूरे मामले से अवगत कराया। मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई। थाना प्रभारी हम्बीर सिंह जादौन ने बताया कि शिकायत मिली है। घटना की जानकारी जुटाई जा रही है और युवकों की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक कुंदरकी में हाईवे स्थित एक निजी स्कूल की छुट्टी होने के बाद तीनों छात्राएं अपने घर जा रही थीं। जब वह नगर में ताजमहल बिल्डिंग के पास पहुंचीं तो बाइक सवार नकाबपोश चार युवक उनका पीछा करने लगे और बाइक उनके आगे-पीछे घुमाने लगे। युवकों को अपनी ओर आता देख छात्राएं घबरा गईं और पास की एक दुकान के सामने खड़ी हो गईं। इसी दौरान एक युवक बाइक से उतरकर छात्राओं के पास जाने की कोशिश की लेकिन राहगीरों के आने पर वापस चला गया।शनिवार सुबह छात्रों के परिजन स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रशासन को पूरे मामले से अवगत कराया। मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई। थाना प्रभारी हम्बीर सिंह जादौन ने बताया कि शिकायत मिली है। घटना की जानकारी जुटाई जा रही है और युवकों की तलाश की जा रही है।

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कुंदरकी। नगर में शुक्रवार दोपहर स्कूल से घर जा रही तीन छात्राओं का बाइक सवार चार नकाबपोश युवकों द्वारा पीछा करने का मामला सामने आया है। युवकों की हरकतों से घबराई छात्राएं बचने के लिए एक दुकान के सामने खड़ी गईं। इस दौरान एक युवक बाइक से उतरकर उनकी ओर बढ़ा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वापस लौट गया। बताते हैं कि घटनाक्रम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है।