फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Marking 25 years, IEML gears up to take the exhibition business to the next level.

Moradabad News: 25 साल पूरे, प्रदर्शनी कारोबार को नए स्तर पर ले जाने की आईईएमएल की तैयारी

Sun, 04 Oct 2026 02:25 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:25 AM IST
विज्ञापन
Marking 25 years, IEML gears up to take the exhibition business to the next level.
मुरादाबाद। इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड (आईईएमएल) ने कारोबार के 25 वर्ष पूरे होने के साथ प्रदर्शनी उद्योग के विस्तार की नई योजना तैयार की है। कंपनी प्रदर्शनी, इवेंट मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी को एकीकृत मंच के रूप में विकसित करने के साथ अपने इवेंट आईपी का विस्तार करेगी। कंपनी की 30 सितंबर को हुई 25वीं वार्षिक आम बैठक में भविष्य की कारोबारी रणनीति और वित्तीय प्रदर्शन की जानकारी दी गई।
विज्ञापन




वित्त वर्ष 2025-26 में आईईएमएल की स्टैंडअलोन आय 276.656 करोड़ रुपये रही। कंपनी ने कर के बाद 36.365 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया। वार्षिक आम बैठक में सदस्यों ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी। बैठक में 25 प्रतिशत लाभांश देने की घोषणा की गई। इसके तहत पांच रुपये अंकित मूल्य के प्रत्येक पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर पर 1.25 रुपये का लाभांश दिया जाएगा। शेयरधारकों ने सुधीर त्यागी और राज कुमार मल्होत्रा को गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करने को मंजूरी दी। वहीं, बीरेंद्र कुमार बेंगानी को गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल की स्वीकृति मिली। राकेश कुमार श्रीवास्तव की गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed