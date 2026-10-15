Moradabad News: पशुपालकों को पशुधन योजनाओं, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की दी जानकारी

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मेले में पशुपालकों को योजनाओं की जानकारी देते हुए दुग्ध उत्पादन के बारे में बताया गया। पशुपालकों को पशुओं की बांझपन चिकित्सा, टीकाकरण, कृमिनाशक दवाओं, गर्भ परीक्षण और कृत्रिम गर्भाधान के बारे में बताया गया। मवेशियों में होने वाली विभिन्न बीमारियों की भी जानकारी और इनसे बचाव के तरीके बताए गए। इसी के साथ मोबाइल वेटरनरी यूनिट एवं बहुउद्देशीय सचल वाहन योजना के बारे में बताया। इस दौरान पशु चिकित्सा अधिकारी छजलैट डॉ. आदित्य गोयल, पशुधन प्रसार अधिकारी आलोक कुमार, प्रदीप कुमार, सुनील कुमार, संजीव शर्मा, त्रिवेद कुमार, अंकित कुमार, अरुण कुमार, जयप्रकाश सिंह व केशव कुमार आदि रहे।

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कांठ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले का आयोजन बुधवार को विकास खंड छजलैट के गांव दाढ़ी महमूदपुर में किया गया। इसमें पशुपालकों को पशुधन योजनाओं और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की जानकारियां देते हुए 410 मवेशियों का इलाज किया गया। साथ ही दवाइया भी दी गईं। मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि सहकारी गन्ना विकास समिति कांठ के पूर्व चेयरमैन चौधरी विजयपाल सिंह और ग्राम पंचायत प्रशासक बलराम सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया।