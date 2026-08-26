Amroha News: मिलावट का खेल...4 क्विंटल रसगुल्ले व दूध नष्ट कराया

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खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि जांच के दाैरान दोनों फैक्टरियों में भारी गंदगी के बीच मिठाइयां बनती मिलीं। राधे स्वीट्स से 250 किलो और एमपी स्वीट्स से 150 किलो घटिया रसगुल्ले बरामद हुए। राधे स्वीट्स में रसगुल्लों के बर्तनों में मक्खियां और मधुमक्खियां मरी मिलीं। फर्श पर बने गड्ढों में गंदा पानी भरा था, जिसमें कीड़े-मच्छर तैर रहे थे। इसी माहौल में स्टील के डिब्बों में मिठाइयां रखी गई थीं।फैक्टरी का खाद्य पंजीकरण भी एक्सपायर मिला, जबकि 80 लीटर संदिग्ध दूध का कोई रिकॉर्ड नहीं था। एमपी स्वीट्स में भी बदबूदार मिठाइयां मानकों की अनदेखी कर रखी मिलीं।टीम ने दोनों प्रतिष्ठानों से रसगुल्ले के दो और दूध का एक नमूना लेकर जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजा है। मीरा सिंह ने दोनों फैक्टरियों को सफाई और निर्धारित मानक पूरे होने तक तत्काल प्रभाव से बंद रखने के निर्देश दिए। कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा है।कहा कि मिलावटी खाद्य पदार्थ किसी कीमत पर बिकने नहीं दिए जाएंगे। इसको लेकर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जांच के बाद जो मिलावट करते पकड़ा जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई होगी।