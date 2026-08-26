फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   A leopard was standing by the roadside at midnight; it fled into the forest as soon as the torchlight fell on it.

Amroha News: आधी रात सड़क किनारे खड़ा था तेंदुआ, टॉर्च की रोशनी पड़ते ही जंगल में भागा

Wed, 26 Aug 2026 02:41 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:41 AM IST
विज्ञापन
A leopard was standing by the roadside at midnight; it fled into the forest as soon as the torchlight fell on it.
रजबपुर। क्षेत्र के गांव पीठखेड़ा में तेंदुए की लगातार मौजूदगी ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। पिछले करीब एक महीने से गांव और आसपास के जंगल में तेंदुआ अलग-अलग स्थानों पर दिखाई दे रहा है। सोमवार रात एक बार फिर तेंदुआ सड़क किनारे खड़ा दिखाई देने से ग्रामीणों में खलबली मच गई।
विज्ञापन

गांव निवासी प्रथि सिंह रात करीब साढ़े 12 बजे जाहरवीर गोगाजी महाराज की कथा में शामिल होने जा रहे थे। गुरमीत चौधरी के घेर के पास पहुंचते ही उनकी नजर सड़क किनारे खड़े तेंदुए पर पड़ी। अचानक सामने तेंदुआ देखकर वह घबरा गए। उन्होंने हिम्मत जुटाकर जैसे ही टॉर्च की रोशनी तेंदुए पर डाली, वह छलांग लगाकर जंगल की ओर भाग गया और अंधेरे में गायब हो गया। प्रथि सिंह ने कथा पंडाल में पहुंचकर ग्रामीणों को तेंदुआ दिखाई देने की जानकारी दी तो बड़ी संख्या में लोग लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंच गए।
विज्ञापन

ग्रामीणों ने आसपास तलाश की तो तेंदुए के पंजों के निशान भी दिखाई दिए। इसके बाद ग्रामीणों ने जंगल और खेतों के आसपास काफी देर तक सर्च अभियान चलाया, लेकिन तेंदुआ कहीं नजर नहीं आया।
विज्ञापन
विज्ञापन

तेंदुए की लगातार मौजूदगी से ग्रामीणों में भय का माहौल है। लोग रात के समय अकेले घरों से निकलने और खेतों की ओर जाने से बच रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से गांव और आसपास के जंगल में सघन सर्च अभियान चलाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग की है।

मंगलवार को दिन में ग्रामीण देवेंद्र सिंह, वीर सिंह, सोमवीर सिंह, लेखराज सिंह, राजेंद्र सिंह, ललित शर्मा जंगल में जाकर तेंदुए को पंजों के निशान देखे। डीएफओ राजीव कुमार ने बताया कि टीम को भेजा गया है। पीठखेड़ा गांव के जंगल में निगरानी की जा रही है। ग्रामीणों को सतर्कता बरतने की जरूरत हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed