Amroha News: शराब के नशे में बस में हंगामा, पांच युवक हिरासत में
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:43 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:43 AM IST
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जोया। दिल्ली से मुरादाबाद जा रही गढ़मुक्तेश्वर डिपो की बस में शराब के नशे में पांच युवकों ने हंगामा कर यात्रियों से गाली-गलौज और हाथापाई की। महिलाओं और बच्चों की मौजूदगी के कारण बस में अफरातफरी मच गई। यात्रियों की सूचना पर पुलिस ने पांचों को हिरासत में ले लिया।
सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि मंगलवार को बस में शारद यादव, शशांक ठाकुर, जीतू ठाकुर, शानू प्रधान समेत पांच युवक सवार थे। आरोप है कि शराब के नशे में उन्होंने यात्रियों से अभद्रता शुरू कर दी। दिल्ली से पत्नी और बच्चों के साथ संभल जा रहे कपिल कुमार से भी अभद्रता की गई।
बस चालक गजराज ने डायल 112 पर सूचना दी। जोया चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पांचों युवकों को हिरासत में ले लिया। सीओ ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि मंगलवार को बस में शारद यादव, शशांक ठाकुर, जीतू ठाकुर, शानू प्रधान समेत पांच युवक सवार थे। आरोप है कि शराब के नशे में उन्होंने यात्रियों से अभद्रता शुरू कर दी। दिल्ली से पत्नी और बच्चों के साथ संभल जा रहे कपिल कुमार से भी अभद्रता की गई।
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बस चालक गजराज ने डायल 112 पर सूचना दी। जोया चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पांचों युवकों को हिरासत में ले लिया। सीओ ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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