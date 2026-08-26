Amroha News: हसनपुर क्षेत्र में 10 करोड़ से बनेगी 7 सड़कें, लोगों को मिलेगा फायदा

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विधायक महेंद्र खड़गवंशी ने बताया कि स्वीकृत परियोजनाओं के तहत ग्रामीण और मुख्य संपर्क मार्गों का नवनिर्माण कराया जाएगा, जिससे हजारों ग्रामीणों का आवागमन सुलभ होगा। जिन प्रमुख मार्गों के निर्माण को मंजूरी मिली है, उनमें गांव अगरौला कला तिराहे से फत्तेहपुर तक, सोहरका से अल्लीपुर मिलक तक, अल्लीपुर खादर से रखेड़ा तक, और तिगरिया नादिर शाह से सिकंदराबाद तक के रास्ते शामिल हैं। इसके अलावा शाहबाजपुर डोला से पीतमपुर, शाहबाजपुर डोला से खडगरानी तथा राजपुर मंदिर से भटौला शर्की तक भी नई सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। सड़कों के निर्माण से न केवल धूल और कीचड़ की समस्या से राहत मिलेगी, बल्कि व्यापार और परिवहन को भी नई गति मिलेगी। संवाद

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हसनपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विधायक महेंद्र खड़गवंशी के प्रस्ताव पर क्षेत्र के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत वाली सात प्रमुख सड़कों के निर्माण कार्यों को हरी झंडी दे दी गई है। इससे ग्रामीणों में खुशी की लहर है।