Moradabad News: लाइनपार... बरसात में जलभराव का अड्डा बन जाता है वार्ड-22

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हालात ज्यादा खराब तब होते हैं, जब तेज बारिश होती है। नालियों का गंदा पानी सड़क से होते हुए लोगों के घरों तक पहुंच जाता है। इससे आवाजाही प्रभावित होने के साथ संक्रमण और गंदगी का खतरा भी बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से शिकायत की गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। मोहल्ले के लोगों के मुताबिक नाले की नियमित सफाई नहीं होने से पानी की निकासी बाधित है। जर्जर सड़कों पर बने गड्ढों में पानी भर जाने से पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। सबसे अधिक परेशानी बच्चों, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों को होती है। लोगों का आरोप है कि समस्या पुरानी होने के बावजूद समाधान नहीं किया गया। महापौर विनोद अग्रवाल का कहना है कि शहर में कई स्थानों पर नाले बनाए जा रहे हैं। आदर्श नगर में लोगों की समस्या का समाधान निकाला जाएगा।लोगों की जुबानी (फोटो)बारिश शुरू होते ही सड़क पर पानी भरना यहां आम बात हो गई है। नाला चोक होने से पानी निकलता नहीं है। कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सफाई और निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं कराई गई। अधिकारी समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।- रीतातेज बारिश में नालियों का गंदा पानी घर के सामने तक आ जाता है। बच्चों को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। कई बार शिकायत करने के बाद भी नाले की सफाई नहीं हुई। बरसात आते ही हर साल यही परेशानी झेलनी पड़ती है।- लीलावतीसड़क पहले से ही जर्जर है और बारिश के बाद गड्ढे दिखाई नहीं देते। दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो चुके हैं। पानी कई घंटे तक जमा रहता है। नाला साफ हो जाए और सड़क बन जाए तो मोहल्ले की बड़ी समस्या खत्म हो सकती है।- पूनम गुप्तानालियों की गंदगी सड़क पर फैलती है तो बदबू के साथ बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। बारिश ज्यादा होने पर पानी घरों के दरवाजे तक पहुंच जाता है। शिकायतें लगातार की गईं, लेकिन अब तक केवल आश्वासन मिला, समाधान नहीं हुआ।- महेंद्रएक घंटे की बारिश में ही सड़क पर इतना पानी भर जाता है कि पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है। स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। नगर निगम को नाले की सफाई के साथ जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था करनी चाहिए।- जगराम सिंहयह समस्या नई नहीं है। हर बारिश में लोग जलभराव से परेशान होते हैं। नाला चोक है और सड़क भी टूट चुकी है। अधिकारियों को मौके पर आकर स्थिति देखनी चाहिए। केवल शिकायत दर्ज करने से काम नहीं चलेगा, स्थायी समाधान जरूरी है।- कुमकुम शर्मा