Moradabad News: शेरपुर पट्टी में घर की छत पर दिखा तेंदुआ, शोर मचाने पर भागा

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ग्रामीणों ने बताया कि राजकुमार सिंह का घर गांव के बाहरी हिस्से में सड़क के पास है। उन्होंने बताया कि मंगलवार की रात करीब दो बजे वह टॉयलेट के लिए उठे तो उन्हें घर की छत पर तेंदुआ बैठा दिखा। उन्होंने शोर मचाया तो गांव के ही सर्वेश सिंह, गजराम सिंह, भूरा आदि डंडे लेकर घरों से निकल आए। इस बीच तेंदुआ भाग गया। ग्रामीणों के मुताबिक इससे पहले कई बार तेंदुआ गांव में घुसकर कुत्तों को उठाकर ले जा चुका है। एक पशुशाला में घुसकर तीन पशुओं को भी मार दिया था। इससे लोगों में दहशत है। वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की है।उधर, वन रेंजर रवि कुमार गंगवार का कहना है कि ग्रामीण की छत पर तेंदुआ पहुंचने की सूचना उन तक किसी स्तर से नहीं पहुंची है। जांच कराई जाएगी।