फार्म हाउस में सामूहिक दुष्कर्म: दरोगा-सिपाही और सीआरपीएफ में निरीक्षक व हेड कांस्टेबल ने की दरिंदगी, रिपोर्ट

आरोप के अनुसार सभी लोग हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में स्थित झूलपुरी स्थित एक फार्म हाउस पहुंचे, जहां कमरे लिए गए। कुछ देर बाद प्रमोद नाम का व्यक्ति खाना और शराब लेकर वहां पहुंचा। रात में खाना-पीना करने के बाद मोहित, लालाराम और दरोगा संजय तोमर युवती के कमरे में जबरन दाखिल हो गए और बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद जब चौथा आरोपी प्रमोद अंदर घुसा, तो पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए उसे धक्का देकर बाहर निकाला और खुद को अंदर से लॉक कर लिया।