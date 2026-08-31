Moradabad News: बल्लभगढ़ से कुत्ते को उठा ले गया तेंदुआ, लगाए ट्रैक कैमरे

विज्ञापन



इससे एक सप्ताह पहले गांव निवासी पूर्व होमगार्ड कृपाल सिंह के घर के पास पेड़ पर बैठा तेंदुआ अपने दो शावकों के साथ उनके घर की छत पर कूदा था। शोर मचाने पर वह भाग गया था। कुत्ते उठा कर ले जाने की सूचना पर वन विभाग और 112 डायल पुलिस गांव में पहुंची। ग्रामीणों की शिकायत के बाद वन विभाग ने गांव बल्लभगढ़ में कृपाल सिंह के घर के पास, करन सिंह और थान सिंह की दुकान के पास ट्रैक कैमरे लगा दिए हैं। इन कैमरे से वन विभाग तेंदुए की गतिविधियों का पता लगाने का प्रयास कर रहा है। वन विभाग के रेंजर का कहना है कि किसी भी वस्तु के कैमरे के सामने आने पर वह आवाज करने लगता है। संवाद

विज्ञापन

ठाकुरद्वारा। गांव बल्लभगढ़ में भी तेंदुए का आतंक बढ़ता जा रहा है। यह गांव बहापुर बलिया से करीब दो किमी दूर स्थित है। गांव बल्लभगढ़ में शनिवार को देर रात तेंदुआ गांव के हरपाल की दुकान के पास घूम रहे कुत्ते को उठाकर ले गया। शुक्रवार की रात को भी तेंदुआ गांव से एक कुत्ते को उठाकर ले गया था। गांव में तेंदुए की बढ़ती गतिविधियों से ग्रामीणों में खलबली मची हुई है।