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Moradabad News: बहापुर बलिया में तेंदुए ने महिला पर मारा झप्पटा, भागकर बचाई जान

Mon, 07 Sep 2026 02:14 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:14 AM IST
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Leopard pounces on woman in Bahapur, Ballia; she escapes by running away.
ठाकुरद्वारा। गांव बहापुर बलिया में रविवार को एक बार फिर तेंदुए ने शौच के लिए गई महिला पर हमले का प्रयास किया, लेकिन महिला ने शोर मचाते हुए भागकर जान बचा ली। जानकारी मिलने पर गांव में मौजूद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया। ड्रोन से तेंदुए की लोकेशन का पता करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली।
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ठाकुरद्वारा के गांव बहापुर बलिया में आदमखोर तेंदुए के हमले में दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौत के बाद वन विभाग ने अस्थायी चौकी बनाई है। वन विभाग की टीम 24 घंटे गांव में गश्त कर रही है। आदमखोर तेंदुए को पकड़ने के लिए गांव में जगह-जगह सात पिंजरे भी लगाए हैं। अभी तक दो तेंदुए पिंजरे में कैद भी हो चुके हैं, लेकिन आदमखोर अभी भी पकड़ से दूर है।
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ग्राम प्रशासक नरेश कुमार ने बताया कि रविवार को सुबह करीब 10 बजे गांव निवासी मुन्नू उर्फ रूपचंद की पत्नी मूर्ति घर से करीब 50 मीटर की दूरी पर बने शौचालय में शौच के लिए गई थीं। इसी दौरान महिला के सामने तेंदुआ आ गया और झप्पटा मार दिया, लेकिन महिला शोर मचाते हुए वहां से भाग आई। शोर सुनकर ग्रामीण एकत्र हो गए।
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जानकारी मिलने पर गांव में तैनात वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया। महिला के बताए गए स्थान पर जंगल में जाकर काॅम्बिंग की। ड्रोन उड़ाकर तेंदुए की लोकेशन ट्रेस की, लेकिन सफलता नहीं मिली। घटना के बाद वन विभाग ने गांव में गश्त और तेज कर दी है।

वन विभाग के रेंजर रवि कुमार गंगवार ने बताया कि वन विभाग की टीम गांव में 24 घंटे तैनात है। टीम तेंदुए की तलाश में जुटी है। कहा कि कुछ लोग तेंदुए को लेकर अफवाहें भी फैला रहे हैं। फिर भी वन विभाग की टीम हर सूचना की जांच कर कार्रवाई कर रही है।
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