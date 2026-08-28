Moradabad News: छजलैट में वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत

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जिले के ठाकुरद्वारा, डिलारी, कांठ और छजलैट क्षेत्र में पिछले काफी समय से तेंदुओं की मौजूदगी लगातार सामने रही है। ग्रामीणों को आए दिन खेतों और आबादी के आसपास तेंदुए दिखाई देते रहते हैं। ठाकुरद्वारा क्षेत्र में तेंदुए के हमले में तीन महिलाओं की मौत हो चुकी है। बृहस्पतिवार की सुबह साढ़े नौ बजे बारिश के दौरान ग्रामीणों ने मुरादाबाद-बिजनौर मार्ग पर रजपुरा और मथाना के बीच तेंदुए पड़ा देखा तो घबरा गए। हिम्मत जुटाकर ग्रामीण और राहगीर तेंदुए के पास पहुंचे तो वह मृत था। सूचना पर वन दरोगा राजेंद्र सिंह और वन रक्षक नीटू चौहान भी पहुंच गए। इन्होंने तेंदुए के शव को कब्जे में ले लिया और अपने साथ डियर पार्क मुरादाबाद ले गए। डीएफओ डॉ. विनय कुमार सिंह ने बताया कि किसी वाहन से टकराने से तेंदुए की मौत हुई है।मृत मिले मादा तेंदुए की एक वर्ष है आयुकांठ। बृहस्पतिवार की सुबह कांठ तहसील क्षेत्र में गांव रजपुरा और मथाना के बीच में छजलैट-बिजनौर हाईवे किनारे मृत अवस्था में पड़े मिले तेंदुए की आयु करीब एक वर्ष है। डिप्टी रेंजर पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि जिस तेंदुए का शव मिल है वह मादा है। संवादकांठ-छजलैट में चार जगह लगे हैं पिंजरेकांठ। तहसील कांठ क्षेत्र में तेंदुए की संख्या अधिक होने के कारण वन विभाग ने क्षेत्र को पहले से ही तेंदुआ बाहुल्य घोषित किया हुआ है। यह हर रोज कहीं न कहीं तेंदुए दिखाई दे रहे हैं। यह जहां सीसीटीवी कैमरों में कैद हो रहे हैं तो वहीं ग्रामीणों के पालतू जानवरों और पशुओं को भी अपना निवाला बना रहे हैं। एक वर्ष में कांठ और छजलैट क्षेत्र से वन विभाग दस से तेंदुए पकड़ भी चुका है, जबकि दो मृत मिल चुके हैं। अब लगातार दिखाई दे रहे तेंदुओं को पकड़ने के लिए वन विभाग लगा हुआ है। कांठ के गांव कासमपुर, अहमदपुर निंगू नंगला और छजलैट के दयानाथपुर व रम्पुरा में पिंजरे में लगा रखे हैं। बता दें कि 24 अगस्त को कांठ के रामसराय से एक तेंदुआ पकड़ा भी गया था, जोकि वर्तमान मुरादाबाद के डियर पार्क में मौजूद हैं। संवाद...फोटो सं. 03क्षेत्र में कहीं न कहीं से हर रोज तेंदुए दिखाई देने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। जिस पर टीम के साथ मौका मुआयना भी किया जा रहा है। क्षेत्र के लोगों से अपील है कि वह सतर्क रहें। किसान खेतों पर कृषि कार्य करने के लिए अकेले न जाकर समूह के रूप में हाथों में लाठी-डंडे लेकर जाएं। विशेष तौर पर बच्चों और महिलाओं का ध्यान रखा जाए। तेंदुए दिखाई देने पर तत्काल सूचना दें। -पुष्पेंद्र सिंह डिप्टी रेंजर वन विभाग, कांठ