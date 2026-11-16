Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Lawyer office vandalized cameras also smashed

Moradabad News: अधिवक्ता के दफ्तर में तोड़फोड़, कैमरे भी तोड़े

Mon, 16 Nov 2026 01:55 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Mon, 16 Nov 2026 01:55 AM IST
विज्ञापन
Lawyer office vandalized cameras also smashed
ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद)। रतूपुरा मार्ग पर स्थित अधिवक्ता रिजवान खां के दफ्तर पर शनिवार रात कुछ लोगों ने धावा बोल दिया। आरोपियों ने उनके दफ्तर में डंडे मारकर सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। वहां लगी फ्लैक्सी फाड़ दी। अधिवक्ता ने अपने भाई के केस में पैरवी से नाराज दूसरे पक्ष पर एफआईआर की प्रतिक्रिया में धावा बोलने का आरोप लगाया है। पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन

रविवार को अधिवक्ता ने प्रेस वार्ता कर घटना की जानकारी दी। बताया कि उनके भाई उस्मान खान ने ठाकुरद्वारा निवासी दो लोगों से जमीन खरीदी है। इसे लेकर विवाद हो गया था जिस पर दूसरे पक्ष के खिलाफ करीब दो माह पूर्व मारपीट के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अधिवक्ता का कहना है कि 13 नवंबर को कोर्ट में मजबूत पैरवी से दोनों के खिलाफ एक और एफआईआर का आदेश हासिल कर लेने में कामयाबी पा ली। उनका आरोप है कि इससे रंजिश मानकर आरोपी दोनों भाइयों ने शनिवार (14 नवंबर) की रात उनके दफ्तर पर धावा बोलकर तोड़फोड़ कर दी। उन्होंने पूरी घटना अपने दफ्तर के एक कैमरे में कैद हो जाने की बात भी कही है।
विज्ञापन

बताया कि रविवार सुबह उनके जूनियर अधिवक्ता मोहम्मद फारूख के दफ्तर पहुंचने पर घटना की जानकारी मिली। इसके बाद घटना के बारे में बार एसोसिएशन को अवगत कराया है। सोमवार को कोतवाली पहुंचकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। उधर, कोतवाल सुनील शर्मा ने बताया कि कोर्ट का आदेश मिल गया है। शीघ्र रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed