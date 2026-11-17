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गांव सिरसवां गौड़ निवासी यूनुस के परिवार में पत्नी मुशर्फि के अलावा तीन बेटी और दो बेटे हैं। वह मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। परिजनों के अनुसार, करीब 15 साल पहले हादसे में गंभीर रूप से घायल होने पर यूनुस को दौरे पड़ने लगे थे। सोमवार की दोपहर बाद गांव के पश्चिम से गुजर रही नहर में कुछ बच्चे मछली मार रहे थे। यूनुस भी नहर किनारे जाकर बैठ गए। इस दौरान उन्हें दौरा पड़ा तो वह नहर में गिरकर पानी में डूब गए। बच्चों के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने उन्हें बाहर निकाला लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर पुलिस और परिजन भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया।थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने बताया दौरा पड़ने पर नहर में गिरे युवक की पानी में डूबकर मौत हो गई। परिजनों ने कानूनी कार्रवाई करने से इन्कार कर दिया है।