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Moradabad News: कुंदरकी विधायक ने परिवहन निगम प्रबंधक पर जताई नाराजगी

Wed, 16 Sep 2026 02:26 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Wed, 16 Sep 2026 02:26 AM IST
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Kundarki MLA expresses displeasure with Transport Corporation manager.
कुंदरकी। प्रतिनिहित विधानसभा समिति की बैठक में कुंदरकी विधायक रामवीर सिंह ने मुरादाबाद परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। उन्होंने परिचालक सुरेश सिंह का मुद्दा उठाया, जिन्हें स्थानांतरण के बाद भी कार्यभार नहीं मिला। क्षेत्रीय प्रबंधक के आदेश के बावजूद कर्मचारी को कार्यभार नहीं दिया गया। रामवीर सिंह ने क्षेत्रीय प्रबंधक से स्पष्टीकरण और सुरेश सिंह को कार्यभार दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का अनावश्यक उत्पीड़न या मनमानी स्वीकार नहीं की जाएगी। विधायक ने ग्राम लक्ष्मीपुर कटई में बस स्टैंड की मांग की। उन्होंने गदईखेड़ा और रतनखेड़ा के बीच बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान की मांग की। इसके लिए सड़क-पुलिया को लगभग पांच फीट ऊंचा करने और अतिरिक्त पुलियों के निर्माण का अनुरोध किया गया। समिति सभापति ने अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए।
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