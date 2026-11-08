Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Kanth: 63 complaints registered, 11 resolved on the spot

कांठ : 63 शिकायतें दर्ज, 11 का मौके पर निस्तारण

Sun, 08 Nov 2026 01:49 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:49 AM IST
विज्ञापन
Kanth: 63 complaints registered, 11 resolved on the spot
कांठ। तहसील सभागार में शनिवार को एसडीएम मयंक कुंडू की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। इसमें 63 शिकायतें दर्ज हुईं। अधिकारियों ने मौके पर ही 11 शिकायतों का निस्तारण कराया।
विज्ञापन

समाधान दिवस में बिजली, राजस्व, पूर्ति, पुलिस, सिंचाई, समाज कल्याण आदि विभागों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं। एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दर्ज की गई 63 शिकायतों में से 11 का मौके पर ही निस्तारण भी कराया और शेष शिकायतों को जांच के उपरांत समय पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सीओ सुनीता दहिया, तहसीलदार कपिल कुमार आजाद, नायब तहसीलदार सिद्धार्थ सक्सेना, नायब तहसीलदार साक्षी यादव, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राजीव सिंह, पूर्ति निरीक्षक हृदेश कुमार, एसडीओ बिजली सचिन रस्तोगी, एडीओ कृषि सनोज कुमार, राजस्व निरीक्षक केदार सिंह, महेंद्र सिंह पाल आदि अधिकारी मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed