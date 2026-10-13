Moradabad News: जयंतीपुर चौकी इंचार्ज और 17 पुलिस कर्मी लाइनहाजिर

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मझोला थाने और उसे जुड़ चौकियों पर तैनात पुलिस कर्मियों की लगातार शिकायतें एसएसपी के पास पहुंच रही थीं। उन्होंने सीओ सिविल लाइंस से इस मामले की जांच कराई। जांच में पुलिस कर्मियों के काम में लापरवाही और क्षेत्र में नशीले पदार्थों की बिक्री कराए जाने की बात सामने आई। मझोला थाने की जयंतीपुर चौकी के प्रभारी अरुण वर्मा, मझोला थाने के हेड कांस्टेबल अमित कुमार, मोहित शर्मा, प्रमोद शर्मा, मो. हसन, दिनेश कुमार, मो.असलम, संदीप कुमार , नीरज कुमार, सिपाही दिनेश कुमार, जितेंद्र कुमार, अंजू कुमार, सागर कुमार, नितिन कुमार, रविंद्र यादव, शुभम मलिक, अजय कुमार और भूपेंद्र सिंह को पुलिस लाइन हाजिर कर दिया है। यह पुलिस कर्मी जयंतीपुर, रामतलैया और टीपी नगर चौकी में थी। इन पुलिस कर्मियों के स्थान पर पुलिस लाइन से हेड कांस्टेबल संजीव कुमार, अमित कुमार, गौरव कुमार, राजू कुमार, विरेंद्र कुमार, मोरपाल, नरेंद्रपाल सिंह, संजीव कुमार, दिनेश कुमार, नसीम, संदीप कुमार, अजय कुमार, सुशील, अवधेश कुमार, नागेश और सिपाही योगेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार को मझोला थाने में भेजा है। सिविल लाइंस थाने की फकीरपुरा चौकी में तैनात एसआई अनुज कुमार को जयंतीपुर चौकी प्रभारी बनाया है। पुलिस लाइन से एसआई अनुभव सिंह को फकीरपुरा चौकी प्रभारी बनाया गया है।