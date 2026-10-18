Moradabad News: दस दिन बाद भी आगे नहीं बढ़ी जांच... रामू की हालत फिर बिगड़ी

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डिलारी की शांति कुंज कॉलोनी निवासी राजू, अतुल और लविश के मकान आस-पड़ोस में हैं। रामू का इलाज दिल्ली में चल रहा है जबकि बाकी दो रतूपुरा स्थित अस्पताल में भर्ती हैं। रामू की मां ने नौ अक्तूबर को प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन पुलिस ने अब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की है।इस घटना को दस दिन बीत गए हैं लेकिन अब तक न तो किसी से पूछताछ की गई और न ही किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती रामू की हालत शनिवार को फिर बिगड़ गई। रामू की पत्नी का दावा है कि उसके पति की हालत में सुधार नहीं हो रहा है। एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि परिवार के लोगों के संपर्क में पुलिस है लेकिन परिवार ने पहले रामू का इलाज कराने की बात कही है। वह इलाज कराने के बाद ही रिपोर्ट दर्ज कराने को कह रहे हैं। उधर रामू की बहन, मां और परिवार के अन्य लोगों का कहना है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।बहन ने दी आत्मदाह की धमकी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरलमुरादाबाद। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। जिसमें एक युवती खुद को रामू की बहन बता रही है। जिसमें वह बोल रही है कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। उनसे कोई मिलने आ रहा है तो पुलिस उन्हें रास्ते में ही रोक रही है। युवती वीडियो में बोल रही है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं होगी तो वह महल में जाकर आत्मदाह कर लगेगी। जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों में आक्रोश पनप रहा है। कोई युवती के पक्ष में लिख रहे हैं तो कोई भाजपा विधायक का समर्थन कर रहे हैं।(अमर उजाला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करता है)