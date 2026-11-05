फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   young man was murdered after being struck on head in front of court In Rampur

यूपी: रामपुर में कचहरी के सामने युवक का कत्ल, सिर पर वार कर की गई हत्या, होटल के पास मिली लाश

Thu, 05 Nov 2026 11:00 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: Sharukh Khan Updated Thu, 05 Nov 2026 11:00 AM IST
सार

यूपी के रामपुर में कचहरी के सामने युवक की सिर पर वार करके हत्या कर दी गई। युवक की लाश होटल के पास मिली है। युवक को रात 11 बजे तक मोहल्ले में घूमता देखा गया था। पुलिस ने जांच  शुरू कर दी है।

विज्ञापन
young man was murdered after being struck on head in front of court In Rampur
हत्या के बाद मौके पर जांच के लिए पहुंची पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के सिविल लाइंस क्षेत्र में कचहरी के सामने एक युवक की सिर पर भारी वस्तु से वार कर हत्या कर दी गई। बृहस्पतिवार सुबह उसका शव एक चाय के होटल के पास पड़ा मिला। युवक की पहचान गंगापुर निवासी विष्णु सैनी (35) के रूप में हुई है। घटना की सूचना से पुलिस महकमे में खलबली मच गई।
विज्ञापन


सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, विष्णु मजदूरी करता था और नशे का आदी था। 
विज्ञापन

Trending Videos

उसे रात करीब 11 बजे तक मोहल्ले में घूमते हुए देखा गया था। सुबह उसका शव लहूलुहान हालत में मिला। पुलिस हत्या के कारणों और वारदात में शामिल लोगों का पता लगाने में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। युवक अविवाहित था।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed