यूपी: रामपुर में कचहरी के सामने युवक का कत्ल, सिर पर वार कर की गई हत्या, होटल के पास मिली लाश

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सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, विष्णु मजदूरी करता था और नशे का आदी था। विज्ञापन

सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, विष्णु मजदूरी करता था और नशे का आदी था।

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उसे रात करीब 11 बजे तक मोहल्ले में घूमते हुए देखा गया था। सुबह उसका शव लहूलुहान हालत में मिला। पुलिस हत्या के कारणों और वारदात में शामिल लोगों का पता लगाने में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। युवक अविवाहित था।



उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के सिविल लाइंस क्षेत्र में कचहरी के सामने एक युवक की सिर पर भारी वस्तु से वार कर हत्या कर दी गई। बृहस्पतिवार सुबह उसका शव एक चाय के होटल के पास पड़ा मिला। युवक की पहचान गंगापुर निवासी विष्णु सैनी (35) के रूप में हुई है। घटना की सूचना से पुलिस महकमे में खलबली मच गई।