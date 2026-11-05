यूपी: रामपुर में कचहरी के सामने युवक का कत्ल, सिर पर वार कर की गई हत्या, होटल के पास मिली लाश
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: Sharukh Khan Updated Thu, 05 Nov 2026 11:00 AM IST
सार
यूपी के रामपुर में कचहरी के सामने युवक की सिर पर वार करके हत्या कर दी गई। युवक की लाश होटल के पास मिली है। युवक को रात 11 बजे तक मोहल्ले में घूमता देखा गया था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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विस्तार
उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के सिविल लाइंस क्षेत्र में कचहरी के सामने एक युवक की सिर पर भारी वस्तु से वार कर हत्या कर दी गई। बृहस्पतिवार सुबह उसका शव एक चाय के होटल के पास पड़ा मिला। युवक की पहचान गंगापुर निवासी विष्णु सैनी (35) के रूप में हुई है। घटना की सूचना से पुलिस महकमे में खलबली मच गई।
सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, विष्णु मजदूरी करता था और नशे का आदी था।
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सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, विष्णु मजदूरी करता था और नशे का आदी था।
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उसे रात करीब 11 बजे तक मोहल्ले में घूमते हुए देखा गया था। सुबह उसका शव लहूलुहान हालत में मिला। पुलिस हत्या के कारणों और वारदात में शामिल लोगों का पता लगाने में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। युवक अविवाहित था।
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