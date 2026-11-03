Moradabad News: कांठ में आठ क्रय केंद्रों पर अब तक हो चुकी है 1430 क्विंटल धान की खरीद

विज्ञापन

कांठ में इस बार नगर स्थित उपमंडी समिति में खाद्य विभाग के चार और फूलपुर मिठ्ठनपुर, कुचावली, फत्तेहपुर बिश्नोई व सिहाली अकबरपुर में एक-एक धान क्रय केंद्र 12 अक्तूबर से संचालित है। जिस पर अब किसानों से धान की खरीद जा रही है। सोमवार को कांठ के विपणन निरीक्षक राघवेंद्र सिंह ने बताया कि उपमंडी समिति स्थल के चारों क्रय केंद्रों पर अब तक 700 क्विंटल, फत्तेहपुर बिश्नोई में ढाई सौ क्विंटल, कुचावली में 180, सिहाली अकबरपुर में 100 और फूलपुर मिठ्ठनपुर में 200 क्विंटल धान किसानों से खरीद जा चुका है। उन्होंने बताया कि अभी खरीद का कोई लक्ष्य नहीं मिला हैं, लेकिन अधिक से अधिक किसानों से धान खरीदने के लिए कार्य किया जा रहा है। अब तक 300 से अधिक किसान धान विक्रय करने के लिए अपने-अपने रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जो किसान अब तक धान विक्रय कर चुके हैं, उनका भुगतान भी निर्धारित समय पर उनके खातों में पेहुंच रहा है। किसी भी क्रय केंद्र पर किसानों के द्वारा कोई विरोध या आपत्ति की बात अभी सामने नहीं आई है।सोमवार को कांठ के विपणन निरीक्षक राघवेंद्र सिंह ने बताया कि दिवाली के त्योहार को देखते हुए उन किसानों के धान की खरीद भी शुरू कर दी गई है, जिनके पास 10-15 क्विंटल ही धान है। ताकि किसान अपने धान को विक्रय कर दिवाली के त्योहार को मना सकें। उन्होंने क्षेत्र के किसानों से अपील की है कि काम धान वाले किसान भी क्रय केंद्रों पर अपने धान को विक्रय करें।