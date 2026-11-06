Moradabad News: खून चाहिए तो 26 हजार दो... दलाल ने भेज दिया क्यू आर कोड

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पढ़िए, मरीज बनकर संपर्क करने पर दलाल से हुई बातचीत के अंशपत्रकार : भाई, हमारे मरीज को खून की जरूरत है। अस्पताल में भर्ती है। मदद कर सकते हो?दलाल : कौन सा ब्लड ग्रुप चाहिए?पत्रकार : बी पॉजिटिव। पीआरबीसी चाहिए और प्लाज्मा भी।दलाल : व्हाट्सएप कॉल करो।पत्रकार : भाई, बहुत परेशानी है। यहीं बता दो कि इंतजाम हो पाएगा या नहीं?दलाल : व्हाट्सएप कॉल करो।पत्रकार : इस समय मरीज को जरूरत है। दो यूनिट पीआरबीसी और चार यूनिट प्लाज्मा चाहिए।दलाल : ठीक है।पत्रकार : पैसे कितने देने होंगे?दलाल : 26 हजार रुपये।पत्रकार : ठीक है, कैसे पेमेंट करना होगा?इसके बाद दलाल ने यूपीआई क्यूआर कोड भेज दिया। उसने यह भी बताया कि उसके लड़के अस्पताल पहुंचकर पीआरबीसी और प्लाज्मा दे देंगे। हालांकि, आगे और जानकारी मांगने पर उसे बातचीत पर संदेह होने लगा। इसके बाद उसने फोन उठाना बंद कर दिया।30 अक्तूबर को ब्लड बैंक में डीआई ने किया था मुआयनाएसएस चैरिटेबल ब्लड बैंक का 30 अक्तूबर को ड्रग इंस्पेक्टर ने भी निरीक्षण किया था। हालांकि, उस दौरान कोई बड़ी खामी सामने नहीं आई थी। अब डीएलए की जांच में 17 बिंदुओं पर कमियां मिलने से पहले निरीक्षण पर भी सवाल उठ रहे हैं। डीएलए पूरन चंद का कहना है कि 30 अक्तूबर के निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार है। रिपोर्ट में दर्ज बिंदुओं का भी परीक्षण किया जा सकता है।खून की खरीद-फरोख्त पर तीन से पांच साल तक की जेलदेश में राष्ट्रीय रक्त नीति के तहत रक्त की खरीद-फरोख्त प्रतिबंधित है। रक्तदान स्वैच्छिक और बिना आर्थिक लाभ के होना चाहिए। अधिकृत ब्लड सेंटर मरीजों से निर्धारित प्रोसेसिंग शुल्क ले सकते हैं, लेकिन यह रक्त की कीमत नहीं होती। बिना लाइसेंस रक्त केंद्र चलाने या रक्त घटकों का अवैध वितरण करने पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत तीन से पांच साल तक की कैद और कम से कम एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है।वर्जनगोरखपुर का मामला संज्ञान में आने के बाद औषधि विभाग के साथ मिलकर ऐसे लोगों के खिलाफ जांच की जा रही है। खून की अवैध खरीद-फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्लड बैंकों से रक्त लेने वाले लोगों के नंबर पर रैंडम कॉल कर यह भी जांचा जाएगा कि उनसे निर्धारित शुल्क के अलावा कोई रकम तो नहीं ली गई।- कुमार रणविजय सिंह, एसपी सिटी