सत्ता का संग्राम: ठाकुरद्वारा में क्या बदलेगा चुनावी समीकरण? विधायक के काम से लेकर पानी-सफाई तक उठे सवाल
अमर उजाला नेटवर्क, (ठाकुरद्वारा) मुरादाबाद Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Mon, 31 Aug 2026 01:22 PM IST
सार
सत्ता का संग्राम: 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर ठाकुरद्वारा में मतदाताओं का रुख जानने अमर उजाला की टीम ‘सत्ता का संग्राम’ अभियान के तहत क्षेत्र में पहुंची। युवाओं, किसानों और महिलाओं से बातचीत में शिक्षा, सफाई, पानी और जलभराव से जुड़े सवाल प्रमुख रहे।
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विस्तार
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ने लगी है। राजनीतिक दल अपने समीकरण मजबूत करने में जुटे हैं। इसी बीच ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र में जनता का मूड और चुनावी प्राथमिकताएं जानने के लिए अमर उजाला की टीम ‘सत्ता का संग्राम’ अभियान के तहत क्षेत्र में पहुंची। इस दौरान युवाओं, किसानों और स्थानीय निवासियों से बातचीत की गई। लोगों ने शिक्षा, सफाई, खाद-बीज, विकास, पानी और जलभराव जैसी समस्याओं पर अपनी राय रखी। साथ ही मौजूदा विधायक के कामकाज और आगामी चुनाव को लेकर अपनी उम्मीदें भी साझा कीं। पढ़िए पूरी खबर...
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ठाकुरद्वारा में युवाओं के मुद्दों पर क्या बोले युवा?
ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र में ‘सत्ता का संग्राम’ अभियान के तहत युवाओं से बातचीत की गई तो उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर अपने मुद्दे खुलकर सामने रखे। युवाओं के बीच शिक्षा और सफाई प्रमुख मुद्दों के तौर पर सामने आए। अख्तर ने बताया कि क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को लेकर समस्या है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं, मोहम्मद फैजान ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई।
युवाओं का कहना है कि क्षेत्र में शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। बातचीत के दौरान यह मुद्दा भी सामने आया कि अब युवा केवल जाति के आधार पर मतदान करने के बजाय शिक्षा, विकास और अन्य जरूरी मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना फैसला लेना चाहते हैं।
ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र में ‘सत्ता का संग्राम’ अभियान के तहत युवाओं से बातचीत की गई तो उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर अपने मुद्दे खुलकर सामने रखे। युवाओं के बीच शिक्षा और सफाई प्रमुख मुद्दों के तौर पर सामने आए। अख्तर ने बताया कि क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को लेकर समस्या है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं, मोहम्मद फैजान ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई।
युवाओं का कहना है कि क्षेत्र में शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। बातचीत के दौरान यह मुद्दा भी सामने आया कि अब युवा केवल जाति के आधार पर मतदान करने के बजाय शिक्षा, विकास और अन्य जरूरी मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना फैसला लेना चाहते हैं।
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किन मुद्दों पर वोट करेंगे ठाकुरद्वारा के किसान?
ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र में किसानों ने भी आगामी चुनाव को लेकर अपनी प्राथमिकताएं बताईं। किसान जगत सिंह ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के विधायक गांवों में नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसद क्षेत्र में आते रहते हैं, लेकिन विधायक की मौजूदगी गांवों में नजर नहीं आती।
वहीं, एक अन्य किसान ने खाद और बीज से जुड़ी समस्याओं को सामने रखा। किसान का कहना था कि दुकानों पर खाद-बीज को लेकर मनमानी वसूली की जा रही है। किसानों ने खेती से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर करने और उनकी समस्याओं के समाधान की जरूरत बताई।
ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र में किसानों ने भी आगामी चुनाव को लेकर अपनी प्राथमिकताएं बताईं। किसान जगत सिंह ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के विधायक गांवों में नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसद क्षेत्र में आते रहते हैं, लेकिन विधायक की मौजूदगी गांवों में नजर नहीं आती।
वहीं, एक अन्य किसान ने खाद और बीज से जुड़ी समस्याओं को सामने रखा। किसान का कहना था कि दुकानों पर खाद-बीज को लेकर मनमानी वसूली की जा रही है। किसानों ने खेती से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर करने और उनकी समस्याओं के समाधान की जरूरत बताई।
विधायक के कामकाज पर क्या बोली ठाकुरद्वारा की जनता?
ठाकुरद्वारा विधानसभा में मौजूदा विधायक के कामकाज को लेकर भी स्थानीय लोगों ने अपनी राय रखी। अनुपम शर्मा ने कहा कि ठाकुरद्वारा में सत्ता पक्ष का विधायक नहीं होने के कारण क्षेत्र विकास में पीछे रह गया है। उन्होंने मौजूदा विधायक पर विकास कार्य कराने में नाकाम रहने का आरोप लगाया।
अनुपम शर्मा ने कहा कि इस बार वह भाजपा की ओर जाने की बात सोच रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक केवल अपने वोटबैंक वाले क्षेत्रों में काम करते हैं और ठाकुरद्वारा विधानसभा के अन्य हिस्सों में अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। हालांकि, यह स्थानीय मतदाता की राय है और क्षेत्र के अन्य लोगों की चुनावी प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं।
ठाकुरद्वारा विधानसभा में मौजूदा विधायक के कामकाज को लेकर भी स्थानीय लोगों ने अपनी राय रखी। अनुपम शर्मा ने कहा कि ठाकुरद्वारा में सत्ता पक्ष का विधायक नहीं होने के कारण क्षेत्र विकास में पीछे रह गया है। उन्होंने मौजूदा विधायक पर विकास कार्य कराने में नाकाम रहने का आरोप लगाया।
अनुपम शर्मा ने कहा कि इस बार वह भाजपा की ओर जाने की बात सोच रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक केवल अपने वोटबैंक वाले क्षेत्रों में काम करते हैं और ठाकुरद्वारा विधानसभा के अन्य हिस्सों में अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। हालांकि, यह स्थानीय मतदाता की राय है और क्षेत्र के अन्य लोगों की चुनावी प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं।
कांशीराम कॉलोनी में जलभराव और बदहाली से जनता परेशान?
ठाकुरद्वारा की कांशीराम कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने बारिश के दौरान जलभराव और बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं को लेकर अपनी नाराजगी जताई। कॉलोनी निवासी सोनिया ने बताया कि यहां लोगों की समस्याएं सुनने के लिए कोई नहीं आता। उन्होंने कहा कि घरों में पानी टपक रहा है और प्लास्टर गिरता रहता है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। सोनिया ने कॉलोनी में खुले नालों और जर्जर स्थिति का भी मुद्दा उठाया। वहीं, एक अन्य निवासी ने साफ-सफाई की व्यवस्था बेहतर करने की मांग की। उन्होंने बताया कि सरकारी पानी की सुविधा भी नहीं मिल रही है।
एक अन्य निवासी ने कहा कि कॉलोनी में सफाई और पानी सबसे बड़ी समस्याएं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक को इन समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं है और वह केवल चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं। स्थानीय लोगों ने कॉलोनी की बुनियादी सुविधाओं में सुधार और नियमित साफ-सफाई की मांग की।
ठाकुरद्वारा की कांशीराम कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने बारिश के दौरान जलभराव और बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं को लेकर अपनी नाराजगी जताई। कॉलोनी निवासी सोनिया ने बताया कि यहां लोगों की समस्याएं सुनने के लिए कोई नहीं आता। उन्होंने कहा कि घरों में पानी टपक रहा है और प्लास्टर गिरता रहता है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। सोनिया ने कॉलोनी में खुले नालों और जर्जर स्थिति का भी मुद्दा उठाया। वहीं, एक अन्य निवासी ने साफ-सफाई की व्यवस्था बेहतर करने की मांग की। उन्होंने बताया कि सरकारी पानी की सुविधा भी नहीं मिल रही है।
एक अन्य निवासी ने कहा कि कॉलोनी में सफाई और पानी सबसे बड़ी समस्याएं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक को इन समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं है और वह केवल चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं। स्थानीय लोगों ने कॉलोनी की बुनियादी सुविधाओं में सुधार और नियमित साफ-सफाई की मांग की।
ठाकुरद्वारा में महिलाओं से विकास पर चर्चा
ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं और युवतियों से बातचीत के दौरान सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई अहम मुद्दे सामने आए। एक युवती ने बताया कि बारिश के दौरान जलभराव की समस्या काफी बढ़ जाती है, जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है। वहीं, एक अन्य युवती ने कहा कि जलभराव के कारण कई बार रास्ते पूरी तरह ब्लॉक हो जाते हैं।
इसका सबसे ज्यादा असर स्कूली और कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राओं पर पड़ता है। उन्होंने बताया कि रास्तों की खराब स्थिति के कारण पढ़ाई के लिए आने-जाने में दिक्कत होती है। युवतियों ने क्षेत्र में बेहतर सुविधाओं और समस्याओं के स्थायी समाधान की जरूरत बताई। साथ ही, एक युवती ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के विधायक भी लोगों की समस्याएं सुनने के लिए कभी-कभार ही आते हैं।
ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं और युवतियों से बातचीत के दौरान सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई अहम मुद्दे सामने आए। एक युवती ने बताया कि बारिश के दौरान जलभराव की समस्या काफी बढ़ जाती है, जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है। वहीं, एक अन्य युवती ने कहा कि जलभराव के कारण कई बार रास्ते पूरी तरह ब्लॉक हो जाते हैं।
इसका सबसे ज्यादा असर स्कूली और कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राओं पर पड़ता है। उन्होंने बताया कि रास्तों की खराब स्थिति के कारण पढ़ाई के लिए आने-जाने में दिक्कत होती है। युवतियों ने क्षेत्र में बेहतर सुविधाओं और समस्याओं के स्थायी समाधान की जरूरत बताई। साथ ही, एक युवती ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के विधायक भी लोगों की समस्याएं सुनने के लिए कभी-कभार ही आते हैं।