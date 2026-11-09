Moradabad News: हिमगिरी कॉलोनी में मकान में लगी आग

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मुख्य अग्निशमन अधिकारी डॉ. राजीव कुमार पांडेय ने बताया कि रविवार दोपहर करीब पौने तीन बजे सूचना मिली कि सिविल लाइंस के हरथला हिमगिरी कॉलोनी निवासी नितिन सक्सेना के मकान में आग लग गई है। सूचना मिलने पर अग्निशमन अधिकारी ज्ञान प्रकाश शर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और दमकल विभाग की गाड़ी भी मौके पर बुला ली गई है। इसके बाद टीम आग बुझाने में जुट गई। सीएफओ डॉ. राजीव कुमार पांडेय ने बताया कि मकान की दूसरी मंजिल पर ममटी में रखे सामान में आग लग गई थी। जिस पर काबू पा लिया गया। इसके बाद ही मकान मालिक और आस पड़ोस के लोगों ने राहत की सांस ली। इसके बाद टीम वापस चली गई। किस कारण आग लगी अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है।