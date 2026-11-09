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Moradabad News: हिमगिरी कॉलोनी में मकान में लगी आग

Mon, 09 Nov 2026 11:16 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:16 PM IST
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Fire breaks out in a house in Himgiri Colony
मुरादाबाद। सिविल लाइंस के हरथला हिमगिरी कॉलोनी में रविवार की दोपहर करीब करीब पौने तीन बजे आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम गाड़ी लेकर मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया।
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मुख्य अग्निशमन अधिकारी डॉ. राजीव कुमार पांडेय ने बताया कि रविवार दोपहर करीब पौने तीन बजे सूचना मिली कि सिविल लाइंस के हरथला हिमगिरी कॉलोनी निवासी नितिन सक्सेना के मकान में आग लग गई है। सूचना मिलने पर अग्निशमन अधिकारी ज्ञान प्रकाश शर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और दमकल विभाग की गाड़ी भी मौके पर बुला ली गई है। इसके बाद टीम आग बुझाने में जुट गई। सीएफओ डॉ. राजीव कुमार पांडेय ने बताया कि मकान की दूसरी मंजिल पर ममटी में रखे सामान में आग लग गई थी। जिस पर काबू पा लिया गया। इसके बाद ही मकान मालिक और आस पड़ोस के लोगों ने राहत की सांस ली। इसके बाद टीम वापस चली गई। किस कारण आग लगी अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है।
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